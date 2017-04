Entregaron subsidios para los 16 clubes afectados Deportes 05/04/2017 Redacción TORMENTAS DE ENERO

Ampliar FOTO RAFAELA.GOV.AR TODOS JUNTOS./ En el Salón Verde se realizó el acto esperado por los dirigentes.

En una gran mesa rectangular, ubicada en el medio del Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, los representantes de los 16 clubes locales afectados por los temporales de principio de enero contaron los daños que sufrieron sus instituciones. Asimismo agradecieron al municipio y a la provincia por la ayuda que recibieron para solucionar los inconvenientes.

Entre los presentes se encontraban los delegados de Argentino Quilmes; Club Rafaelino de Atletismo y Servicios Sociales y Deportivos; Ferrocarril del Estado; Peñarol; Juventud; CRAR; Planeadores de Rafaela; Almagro; 9 de Julio; Sportivo Norte; Aeroclub Rafaela; Villa Rosas; Ben Hur; Atlético de Rafaela; Independiente y Jockey Club Rafaela. Todos se acercaron para dialogar y explicar la situación vivida y ser notificados de un subsidio para poder solucionar los daños, de acuerdo a los presupuestos que cada uno presentó.

En total, la provincia entregó al municipio un aporte para que distribuya 1.001.726 pesos, luego de las gestiones realizadas por el Estado local mediante la Subsecretaría de Deportes. "Para nosotros los últimos dos veranos no fueron normales, los daños sufridos por Rafaela y la región fueron importantísimos", dijo el intendente Luis Castellano quien estaba junto al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Jorge Alvarez.

"No solamente son daños materiales, detrás vienen los daños comunitarios", explicó el mandatario, quien agregó que "si hay un club que no puede prender las luces para que un niño practique porque se le cayeron cuatro columnas es un daño comunitario". "Si no podemos habilitar los playones para que vayan las escuelitas deportivas a trabajar también se produce un daño comunitario", añadió en presencia del secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán; y del subsecretario de Deportes de nuestro municipio, Sebastián Ballina.

"La pérdida sufrida por la ciudad es de 46 millones de pesos, que no estaban contemplados cuando los concejales votaron el presupuesto en diciembre de 2016. De algún lugar tienen que salir y a algo hay que sacárselo", remarcó Castellano. Posteriormente sostuvo que "estas son las cosas por las cuales nosotros reclamamos", sostuvo para contar que se hizo un relevamiento de clubes, "donde los dirigentes nos plantearon los daños y hoy estamos aquí. Hoy estamos haciendo esto, respondiendo a la necesidad de hacerlo efectivo para que se subsanen esos daños".

"Esto es para nosotros la gestión pública, poder ayudar, trabajar en forma coordinada y saber que todos tiramos para adelante, para un futuro mejor", aclaró el Intendente.

Por su parte, Ballina recordó cuando tuvo que recabar información de la situación de los clubes luego del temporal y dijo que sintió mucha tristeza, "era un panorama desolador y no era fácil pensar que se podía conseguir a través de las gestiones del Intendente la posibilidad de contar con estos fondos". "Pero el trabajo de todos, la celeridad, permite que poca a poco se reconstruya lo dañado", detalló el Subsecretario.