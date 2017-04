Nueva temporada de Viernes de Cine Información General 05/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA CICLO./ Doris Beltramo, Hugo Erbetta y María Emilia Sánchez.

En la mañana de ayer, en la sede Rafaela-Sunchales de la UNL (San Martín 221), se llevó a cabo una conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de una nueva temporada del tradicional espacio Viernes de Cine.

En la oportunidad, estuvieron presentes autoridades representantes de las instituciones organizadoras: Doris Beltramo, Andrés Costamagna y Manlio Martinoli de la comisión directiva de la Sociedad Italiana; Hugo Erbetta, director de la sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral.

Hicieron uso de la palabra Erbetta y Beltramo, quienes destacaron el beneplácito de llevar adelante esta actividad en conjunto: “la primera de muchas”, según lo expresado por el representante de la UNL. Beltramo precisó que "las películas no serán sólo italianas, sino que habrá un recorrido por Francia, Arabia Saudita, Reino Unido, EE.UU.".

Asimismo, participó de este lanzamiento su ideóloga y coordinadora, María Emilia Sánchez, quien recordó que el ciclo arrancó en 2009 y se mantuvo hasta 2013, y que se retoma en este 2017 ya no con encuentros semanales, si no con proyecciones mensuales, ya programadas, los primeros viernes de cada mes, de abril a noviembre.

El horario de las proyecciones será a las 20:30, y la entrada, en esta nueva etapa, es libre y gratuita, pero quienes deseen realizar una contribución voluntaria, podrán hacerlo y la organización lo agradecerá.

Cabe destacar que además de la película en sí misma, también cada encuentro propondrá disfrutar de café y detalles dulces, así como de sorteos de vouchers para disfrutar consumiciones en dos pequeños y acogedores bares de la ciudad: Jalito (Rivadavia 115) y 802 (Lisandro de la Torre 802).

Por ello, se prevé que cada viernes, sea realmente apreciado por el público de Rafaela y la zona, en la cálida Sala Operto de la Sociedad Italiana (Pueyrredón 262).

Este viernes 7 de abril será la primera función del ciclo y se proyectará la comedia italiana “Bienvenidos al sur”, remake de la famosa comedia francesa “Bienvenidos al norte”. La cinta dura 102 minutos y es apta para todo público. Vale remarcar que las proyecciones serán en idioma original, con subtítulos en español.