Inferiores: Pusieron primera Deportes 05/04/2017 Martin Ferrero El sábado se puso en marcha el torneo Apertura de la Primera B con la disputa de la 1ª fecha. Todo lo sucedido y lo que se viene.

Ampliar FOTO FACEBOOK COMENZARON DE LOCAL. / Sportivo Roca debutó ante Tiro Federal de Moisés Ville.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol se puso en marcha y el último sábado se disputó la primera fecha.

Todo lo sucedido en cada uno de los encuentros de la Zona Norte, como de la Zona Sur.

En este primer capítulo fue San Martín de Angélica el club que tuvo fecha libre. Lo ocurrido y lo que se viene para cada elenco.



Zona Norte



Sexta División: Arg. Vila 0 – Moreno 0, Dep. Ramona 9 (Luciano Bessone x 4, Nicolás Salusso x 2, Facundo Eberardt, Ivo Bertoni y Gonzalo Tulián) – Dep. Tacural 0, Ind. Ataliva 1 (Bautista Rodríguez) – Arg. Humberto 1 (Julián Campo), Sp. Roca 0 – Tiro Federal 3 (Cristian Villarba, Andrés Rosso y Joaquín Ignacio). Al Dep. Aldao le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.



Séptima División: Arg. Vila 1 (Guillermo Mallet) – Moreno 3 (Emanuel Beraudo, Facundo Varengo y Matías Urquijo), Dep. Ramona 5 (Matías Guglielmone x 3 y Tomás Panero x 2) – Dep. Tacural 1 (Alexis Zumboffen), Ind. Ataliva 0 – Arg. Humberto 4 (Ciro Leineker x 2, Tomás Pereyra y Angel Rojas), Sp. Roca 0 – Tiro Federal 1 (Alexander Fernández), Unidad Sancristobalense 3 (Ale Mansilla, Leonel Barreto y Rodrigo Acosta) – Dep. Aldao 1 (Ramiro Medina).



Octava División: Arg. Vila 0 – Moreno 3 (Jonatan López, Alan Ferri y Nahuel Bett), Ind. Ataliva 0– Arg. Humberto 2 (Fabricio Astesana y Adrián Díaz), Unidad Sancristobalense 1 (Maximiliano Espinoza) – Dep. Aldao 3 (Nicolás Guglielmone x 2 y Laureano Ferreyra). Al Dep. Ramona y a Tiro Federal le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural y Sp. Roca, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Arg. Vila 0 – Moreno 5 (Fernando Turquetti x 3, Mariano Urquijo y Franco Yacob), Dep. Ramona 4 (Bautista Rossi x 2, Jeremías Tamagnini y Manuel Iglesia) – Dep. Tacural 0, Ind. Ataliva 1 (Sebastián Sereno) – Arg. Humberto 1 (Genaro Scotta), Sp. Roca 0 – Tiro Federal 2 (Valentín Cerrudo y Agustín Farías), Unidad Sancristobalense 0 – Dep. Aldao 7 (Maximiliano Lucero x 5, Pedro Molinari y Uriel Iturre).



Próxima fecha (2ª, sábado 8/4): Tiro Federal vs Ind. Ataliva, Arg. Humberto vs Dep. Ramona, Dep. Tacural vs Arg. Vila, Moreno vs Dep. Aldao, Sp. Roca vs Unidad Sancristobalense.



Zona Sur



Sexta División: Bochazo 2 (Gianfranco Ruíz y Facundo Mancilla) – Atlético (MJ) 2 (Tomás Balangione y Julián Marino), Zenón Pereyra 0 – Dep. Josefina 5 (Pablo Pighi, Agustín Limido, Mateo Genesa, Bruno Bovio y Tomás Rasseto), Talleres (MJ) 2 (Julio Vima y Marcos Godoy) – La Hidráulica 3 (Jesús Furrer, Agustín Juncos y Mauricio Paredes), Florida 5 (Rodrigo Pineda x 2, Rolando Ferreira x 2 y Juan Montenegro) – Sp. Santa Clara 3 (Camilo Demarchi x 2 y Alexis Imoberdorf).



Séptima División: Bochazo 4 (Iván Giussani x 2, Federico Godoy y Pablo Zapata) – Atlético (MJ) 0, Zenón Pereyra 2 (Santiago Turina y Santos Maffini) – Dep. Josefina 1 (Mateo Bocco), Talleres (MJ) 0 – La Hidráulica 2 (Hernán Dreiling y Gastón Amaya), Florida 0 – Sp. Santa Clara 1 (Alan Godoy).



Octava División: Bochazo 1 (Mijael Moreno) – Atlético (MJ) 1 (Juan Pablo Ballarino), Zenón Pereyra 0 – Dep. Josefina 0, Talleres (MJ) 0 – La Hidráulica 1 (Rodrigo Lencina), Florida 1 (Facundo Peralta) – Sp. Santa Clara 1 (Matías Ojeda).



Novena División: Bochazo 0 – Atlético (MJ) 6 (Lautaro Domínguez Acosta, Ignacio Vidal, Damiano Jaime, Ramiro Jaime, Lisandro Vidal y Máximo Jacob), Zenón Pereyra 9 (Lucas Bossio x 3, Máximo Galante x 3, Felipe Racca, Gastón Bruno y Lisandro Lussi) – Dep. Josefina 0, Talleres (MJ) 0 – La Hidráulica 5 (Giuliano Beroli x 2, Alejo Sosa x 2 y Facundo Baudi), Florida 1 (Duilio Bravo) – Sp. Santa Clara 0.



Próxima fecha (2ª, sábado 8/4): Sp Santa Clara vs Talleres (MJ), La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Dep. Josefina vs Bochófilo Bochazo, Atlético (MJ) vs San Martín. Libre: Florida de Clucellas.