Primera A: Dos adelantos

Anoche quedó confirmada la reprogramación de la tercera fecha del torneo Apertura de la Primera A liguista suspendida el último domingo por lluvia. La misma tendrá dos adelantos que se jugarán el viernes a las 21:30 hs (Reservas 20 hs) y el resto irá el domingo, en su horario habitual.

Todo el programa: Viernes 7/4: 21:30 hs Unión de Sunchales vs 9 de Julio, Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado. Domingo 9/4: 16 hs: Peñarol vs Libertad, Ben Hur vs Dep. Ramona, Atlético de Rafaela vs Arg. de Humberto, Sportivo Norte vs La Hidráulica, Florida de Clucellas vs Arg. Quilmes.