"Pocholito": a los tiros y amenazas de muerte

El pasado 28 de marzo LA OPINION online bajo el título "Se fugó acusado de homicidio", entre otros detalles dio cuenta de que un menor de edad acusado de dar muerte a Santiago Abrahan Dávila (tío de la intendenta de la santafesina ciudad de Frontera), se fugó del Complejo Esperanza situado en Córdoba.

Adrián Catriel Martínez, alias "Pocholito" y de 16 años de edad, trata de no ser detenido por uniformados de San Francisco y Frontera, y en el mientras tanto junto a una jovencita efectuó disparos de arma de fuego hacia los hijos de Santiago A. Dávila y de un joven, en lo que sería una suerte de "ajuste de cuentas" por hechos ocurridos antes de la detención del menor, y posterior traslado a un instituto con sede en la ciudad de Córdoba.

Un vecino de San Francisco, lector de este espacio en internet, se contactó con Romeo Lanata, nuestro colaborador en esa ciudad cordobesa y la santafesina Frontera, y comentó lo que conoce en cuanto a momentos de la vida de "Pocholito" tras su fuga del Complejo Esperanza, hasta esta jornada.

* "El pibe Martínez llego a Frontera, luego de fugarse en Córdoba, en un remís que tiene su sede en el camino Interprovincial"

* "En Frontera consiguió un revolver que sería de calibre 32 ó 38".

* "A dos días de la fuga efectuó disparos contra los hijos de Santiago Dávila, a quien 'Pocholito' mató hace un tiempo".

* "El domingo a la noche en un sector del barrio La Milka de San Francisco donde está la casa de Gonzalo Aguirre, que estaba con su pareja, se escucharon disparos. La que tiró fue Nicol Ghigo, novia de 'Pocholito', cuando pasaron los dos en una motocicleta".

* "En el barrio Hospital, también de San Francisco, el lunes a la noche 'de caño' (estando armado), el 'Pocholito' le quiso robar la moto a un muchacho, Este se resistió y pudo huir de lugar sin entregar el rodado en que se conducía".

* "Se dice que el pibe Martínez anda dando a conocer una lista de vecinos de los cuales se vengará. Los hijos de Dávila y Aguirre están en la misma".

* "Lo que es grave, y seguramente motivará que los policías utilicen chaleco antibalas, tienen que ver con que 'Pocholito' aseguró que 'antes de que me agarren nuevamente me llevo puesto (acción de matar) a un milico. O bien me mato. Porque no voy a volver al lugar donde estuve detenido".