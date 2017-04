El Municipio entregó $ 1,3 millón en becas para universitarios

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano encabezó junto al secretario de Educación Jerónimo Rubino la entrega de becas educativas para el nivel universitario en el Complejo Cultural Viejo Mercado. También estuvieron los concejales Jorge Muriel, Evangelina Garrappa, Natalia Enrico, Lisandro Mársico, Germán Bottero, Raúl Bonino, Hugo Menossi; el jefe de Gabinete Eduardo López; el secretario de Gobierno y Ciudadanía Delvis Bodoira; el secretario de Desarrollo Social José Luis Rossetto; y el director del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL) Marcelo Ortenzi; ante una sala compuesta mayormente por estudiantes beneficiarios y sus familias.

"Para nosotros, como Municipio, esta entrega constituye un acto muy importante", aseveró Rubino. "Este año, el fondo de becas se ha ampliado y vamos a entregar $ 500.000 para escuelas primarias, $ 500.000 para escuelas secundarias y $ 1.300.000 para el nivel superior y escuelas agrotécnicas".

Para garantizar la transparencia en la entrega, "en el caso de las becas a jardines, escuelas primarias, secundarias y especiales, los fondos son otorgados directamente a sus directivos, sin ningún tipo de intermediario, pues consideramos que son quienes más conocen las necesidades y dificultades de cada caso". En tanto, "para las becas de nivel superior, se ha formado desde hace mucho tiempo una comisión de becas, integrada por el Intendente, miembros de las secretarías de Educación y Desarrollo Social; Silvio Bonafede, presidente del Concejo Municipal, y el concejal Lisandro Mársico", explicó el funcionario.

El Intendente destacó que "la transparencia en la entrega de las becas, en la que funcionarios de la oposición deciden, junto con el oficialismo; es algo que, aunque a veces parecería tomarse como normal, y tal vez en nuestra ciudad lo es, en otros lugares no lo es tanto".

"Recordemos -continuó Castellano- que hay 479 alumnos que se postularon y solo la recibieron 160, dentro de los cuales están ustedes", dirigiéndose a los presentes. "El dinero para esas becas no es ni de Jerónimo (Rubino) ni mío, ni de los concejales, sino que es dinero de todos los rafaelinos, por lo cual, ahora, como estudiantes, se les agrega una responsabilidad más: no solo tienen que ser buenos estudiantes para ustedes y sus familias, sino que tienen que ser buenos estudiantes porque la ciudad los está ayudando; porque todos, de los más de 100 mil rafaelinos que somos, ponemos un granito de arena para que ustedes puedan seguir estudiando".

"Esa es una apuesta firme que hace la ciudad a la educación, porque nosotros creemos que en la educación está el futuro de la ciudad; no existe posibilidad de desarrollarse, crecer, pensar en un futuro, ni para la ciudad, ni la provincia, ni el país, si no es con la educación", aseveró.

"No creamos que nos va a alcanzar toda la vida con un título. Es tanta la velocidad de los cambios y tan importante la necesidad de actualizarse en los conocimientos, que uno no puede quedarse 5 años sin estudiar, porque está atrasado. Y nosotros, desde el gobierno local, no tenemos que estar ausentes y ajenos en este proceso". Por eso, insistió el titular del Ejecutivo, "como Municipio, tenemos responsabilidad directa sobre lo que creemos tiene que ser la educación en la ciudad".



CAMPO EDUCATIVO

¿Por qué el Municipio está entregando becas? "Ustedes saben que las áreas de Educación de los municipios siempre tuvieron alguna función, pero muchas veces no quedó claro cuál era. Las escuelas son nacionales o provinciales, entonces hay que preguntarse por qué debe haber una Secretaría de Educación en las ciudades. Anteriormente, las secretarías de Educación llevaban adelante las instituciones que tenían que ver con el campo educativo: museos, bibliotecas, archivos. Esa es una función que todavía sigue estando y se sigue reconfigurando", explicó Rubino.

"Pero también sucedió algo en el país: la ley de educación nacional del año 2006, que nos planteó el desafío de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Todos los chicos tienen que estar en la secundaria. Eso es imposible de lograr de un día para el otro. Para que tengan una idea, la ley de obligatoriedad de la educación primaria data de 1884 y se llega a cumplir recién en 1950. Pasaron 70 años de trabajo intenso del Estado, de distintos gobiernos y partidos, para llegar a lograr que todos los chicos estén en la escuela primaria. Bueno, recién hace 10 años que tenemos esta ley para la secundaria", puntualizó el Secretario de Educación.

En este sentido, Rubino destacó: "Ahí el Municipio de Rafaela tomó un rol clave. Es uno de los pocos en el país que lo tomó con tanta claridad: por un lado, nosotros tenemos que tratar de que los chicos se sostengan en las escuelas secundarias y para eso está el Programa Inclusión Educativa, por medio del cual trabajamos con chicos de todos los años de la secundaria y ahora vamos a extendernos a las escuelas primarias, para que todos los chicos que empezaron se sostengan (tal como exige la ley). Y, por el otro lado, queremos garantizar el desarrollo de los chicos que se reciben. Para eso está el Programa Municipal de Becas"

"Cuando hablamos de educación tenemos que hablar de futuro, y cuando hablamos de futuro tenemos que empezar a pensar en la Rafaela dentro de unos años, la Rafaela de los 150 años, que es un desafío que Luis (Castellano) nos está planteando. Por eso hoy estamos entregando las becas. Porque queremos que no solo terminen el secundario, sino que se desarrollen y porque sabemos que el desarrollo de ustedes es el desarrollo de la ciudad y de todos nosotros", concluyó el titular del área Educativa.

Sobre el final, Castellano afirmó, interpelando a la franja más joven de la audiencia: "El 24 de octubre del año 2031, Rafaela cumplirá un siglo y medio. En 15 años, cuando Rafaela tenga un siglo y medio, ustedes, que no son el futuro, que hoy son el presente, seguramente en ese momento lo que aprendan, lo que estudien, cómo se formen hoy lo estarán aplicando en alguna empresa o institución de la ciudad. De esa decisión y de su formación dependerá como esté Rafaela en sus 150 años. Nosotros creemos firmemente que la educación es la única manera de saber que vamos a llegar a esa fecha mucho mejor de lo que hoy estamos, y eso es el depósito de confianza que ponemos en cada una de nuestras becas. La educación es el futuro. Gracias por confiar. Honremos entre todos esas palabras tan hermosas: educarse y formarse, y hagámoslo juntos, que seguro que si lo hacemos así, lo vamos a hacer mejor".