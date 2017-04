Rafaela se prepara para vivir un jueves con escasa actividad

Si bien restaba por definir algunos criterios comunes entre los gremios de la ciudad, cuyo plenario de la CGT tuvo lugar anoche en el Sindicato de la Carne, ya es casi un hecho que el paro general del próximo jueves 6 de abril tendrá una importante adhesión.

Sin clases, ni transportes, el movimiento habitual de la jornada se verá alterado. No habrá atención en las dependencias municipales ni provinciales, mientras que en los bancos será reducida.

En este sentido, y al igual de lo que sucede a nivel nacional, la CGT local viene mostrando mayor unidad y todo indica que se mostrará de la misma manera de cara a la protesta del jueves.

Sin dudas, los dos gremios que más impacto tendrán con la medida de fuerza serán AMSAFE y UTA. Ambos son convocados a nivel nacional (AMSAFE responde a la CTERA) y de su adhesión dependerá en gran parte, el éxito de la protesta.

De esta manera, desde la hora 0 del jueves, no llegarán ni partirán desde Rafaela colectivos de media, corta y larga distancia. Y en las escuelas, a pesar de que anticipan una menor adhesión que también estarán de paro el día miércoles, y de que en las privadas la actividad podría ser normal, las aulas vacías volverán a hacerse sensiblemente visibles en la ciudad.

A nivel local tampoco habrá servicio de transporte urbano de pasajeros, puesto que los choferes de minibuses responden al gremio de los municipales, que ayer también ratificó su adhesión al paro.

En la tarde de ayer, los delegados del SEOM resolvieron que la medida se cumplirá sin asistencia a los lugares de trabajo. Entre los servicios que se verán complicados estará la recolección de residuos, que quedará suspendida hasta la madrugada del viernes.

Tal como sucederá con la Municipalidad, no se llevarán a cabo la atención al público en las dependencias provinciales, teniendo en cuenta la postura anuncia por los trabajadores de ATE y UPCN en todo el territorio santafesino.

Por su parte, hay gremios que, a pesar de lo anunciado a nivel nacional por sus respectivos sindicatos, aún no han resuelto la modalidad local del paro. Uno de ellos es la Asociación Bancaria, quien esta noche mantendrá una reunión de delegados para definir la modalidad en cada entidad. De todas maneras se descuenta con que algún tipo de adhesión (ya se por algunas horas o total) habrá.

Quienes ya tienen todo definido son los trabajadores de las estaciones de servicio. Aquí el paro aseguran que será total, y que desde la hora 0 del jueves no se podrá cargar combustible en ninguna estación de la ciudad.

Más allá de la actitud de estos sectores, vinculados directamente a la prestación de servicios en la ciudad, y de lo que pueda ocurrir con gremios vinculados a la CTA (la Asociación de Trabajadores de Prensa anticipó que se plegará) habrá que sumar fundamentalmente lo que suceda también con los sindicatos que agrupan a trabajadores del sector industrial y comercial.

Desde Atilra, por ejemplo, informaron que solo se mantendrán guardias mínimas en las distintas plantas lácteas de la ciudad y la región, y que en todas las empresas ya se han ido notificando a los trabajadores que no concurran a sus lugares de trabajo. Algo similar ocurrirá en el sector metalúrgico, donde la UOM espera tener un alto porcentaje de acatamiento.