Mansilla de Souza formalizó su candidatura a diputado nacional Locales 04/04/2017 Redacción POR CAMBIEMOS

Ampliar MANSILLA DE SOUZA. En LA OPINION junto a los concejales Raúl Lalo Bonino y Hugo Menossi.

Carlos Reutemann, Ana Laura Martínez y Gonzalo Mansilla de Souza serán los candidatos del PRO para representar Santa Fe en las Cámaras de Senadores, Diputados y el Parlasur, respectivamente. Este sector fue el último en presentar sus listas a la Justicia Electoral nacional luego de intensas deliberaciones que se extendieron hasta el límite del cierre que operó a la hora cero del domingo.

Justamente Mansilla de Souza, de visita en nuestra ciudad acompañado por los concejales locales del PRO Hugo Menossi y Lalo Bonino, oficializó su candidatura a diputado nacional por Cambiemos Santa Fe. "Es un año electoral y a mi siempre me gustó recorrer la provincia. Rafaela es una ciudad importante de por sí y muy importante para nosotros que tiene Cambiemos acá, con 3 concejales", explicó el futuro candidato.

Mansilla de Souza contó que se están preparando muy bien para estas elecciones y se refirió al armado en sí que tendrá Cambiemos para armar sus listas, sobre todo en la provincia de Santa Fe: "la señales difusas del radicalismo estaban antes. Ahora el radicalismo tienen un compromiso con el Frente Progresista, lo ratificaron en la convención, donde se han levantado voces críticas dentro del PRO, donde se sorprendieron de que el radicalismo siga estando con un pie en cada lado. Pero hay que mencionar que este partido tiene sus sectores, y hace tiempo que están con Cambiemos y nosotros vamos a contar con un gran apoyo en las elecciones", dijo Mansilla de Souza, que se refirió a sus expectativas en las elecciones que se avecinan: "yo fui cabeza de lista en las elecciones de la Parlasur, hicimos una excelente elección en Santa Fe, Macri ganó en la provincia y fue esta una de las 5 provincias que le dio un fuerte envión al Presidente. Soy un convencido de que vamos a ganar otra vez en Santa Fe, a tener una buena performance electoral y más allá de que siempre vamos a tener que seguir apostando al diálogo y a la negociación, los números en el Congreso, que no nos favorecían, por más que nos vaya excelente, tampoco van a ser amplios y va a seguir el reparto en fuerzas políticas. Nosotros ponemos en juego pocas bancas y va a existir un crecimiento de Cambiemos en lo que es el número de diputado y senadores. Es un optimismo grande en cuanto a ganar la elección, moderado en cuanto a que no vamos a querer imponer todo lo que queremos en octubre, sino que se va a seguir dialogando, tal cual es la impronta de este Gobierno", explicó.

Recordemos que de las candidaturas del PRO, la única que había sido anunciada con anticipación había sido la del Lole, que irá por un tercer mandato en el Senado de la Nación, en el marco de su acuerdo con Mauricio Macri. Quien lo secundará en la nómina será la actual diputada provincial de Unión PRO Alejandra Vucasovich.



EJES

En cuanto a lo que se vendrá, y sobre todo a los ejes que tendrá justamente su candidatura, Mansilla adelantó que "sigue muy vigente el tema nuestro de 'sí se puede'. El tema económico es siempre vital, estamos trabajando duro en eso, sobre todo por lo que pasó con el campo, con la metalmecánica. El tema de la inflación nos preocupa y vamos a trabajar en eso también", destacó el candidato.

Sobre el gobierno provincial actual dijo que "el Gobernador a veces reconoce cosas que hace el Gobierno Nacional, y en otras nos pega injustamente. Pero bueno, es el juego de la política. Santa Fe es una provincia con una gran potencia, debería estar muchísimo mejor en todos los índices y el gobierno nacional le presta mucha atención a esta provincia. Es un gobierno que está en movimiento, hasta el Presidente vino varias veces a Santa Fe, con un gabinete muy dinámico, y yo creo que la gente eso lo va a volorar en agosto y en octubre", destacó.