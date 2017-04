"Era una deuda importante para con toda la zona"

La diputada nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, visitó la Redacción de LA OPINION para hablar de la construcción del gasoducto Regional Industrial Recreo-Esperanza-Rafaela-Sunchales, que comenzará en pocos meses y que tendrá un alcance muy destacado en la provincia.

Además, localidades como Susana, Presidente Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Coronel Fraga, Colonia Aldao, Eusebia, Colonia Bicha, Pueblo Marini, Ramona, Humberto 1º, Colonia Raquel, Tacurales, Palacios, Colonia Bossi, Las Palmeras, Moisés Ville, Virginia, Constanza, Pujato Norte, Grutly, Colonia Rivadavia, Cavour, Sarmiento y Egusquiza, entre otras, se verán beneficiadas, la mayoría cercanas a nuestra ciudad."Es una cuestión destacable porque es una deuda de muchos años con la zona. Ellos reconocen esta deuda y también destacan lo que producen y el valor agregado que tiene la zona", explicó Copes a este Medio al que llegó acompañada por el concejal, Lisandro Mársico y la dirigente del PDP, Marta Pascual.

Recordemos que la obra consistía en una estación de separación y medición de gas en la localidad de Recreo y, desde allí, un primer tramo de 72 kilómetros pasando por la jurisdicción de la ciudad de Esperanza y por sectores rurales, al sur de la Ruta 70, hasta llegar a Rafaela. Luego, un segundo tramo de 48 kilómetros, hasta la ciudad de Sunchales. "Es una obra importante, en mi caso, recordarán, que cuando vine aquí solicité información con muy pocos meses de diputada. Muchas localidades, como Sunchales, tenían dificultades porque el Gobierno anterior no había efectivizado el dinero. Y no nos olvidemos que esta obra debió estar terminada en el año 2015", dijo Copes y agregó que "es una gran oportunidad para la zona porque este es uno de los únicos tres gasoductos que el Gobierno Nacional pone el dinero de todos los argentinos", contó.



BUENAS DIMENSIONES

En referencia a nuestra ciudad, la diputada dijo que "para Rafaela la obra es importante. Son casi 25 mil metros cúbicos entre Rafaela y Sunchales, con casi 28 mil usuarios, con lo que marca una cifra muy grande. Mi trabajo, luego de hablar con autoridades, se centró en la participación de las comunas, principalmente del Departamentos Castellanos y de Las Colonias también, donde nos pidieron que se hiciera una única nota para un único expediente", destacó Copes y agregó al respecto que "hubo siempre una muy buena predisposición del Ministerio de Energía de incorporar a estas comunas, para dejar las salidas y que así se efectivicen los ramales de aproximación", dijo al respecto

En tanto, afirmó que a partir del momento de las gestiones mantuvo diversas reuniones con el secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, José Luis Sureda, con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, e incluso con el jefe de Gabinete, Marcos Peña y “siempre he recogido la decisión absoluta del gobierno de la Nación de llevar a cabo la obra y de colocar esos 1.300 millones de pesos”, contó.

Además, especificó que “el gobierno nacional financiará totalmente la primera etapa y a partir de la segunda, comienza la inversión de carácter obligatoria de la concesionaria Litoral Gas”. “El tiempo de obra de la primera etapa comienza en agosto de 2017 con previsión de concluirla en agosto de 2018 y en cuanto a la etapa de Esperanza se prevé que comience en agosto de 2018 y concluya en noviembre de 2018”, concluyó.