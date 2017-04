Macri presentó el plan para construir 100 mil viviendas Nacionales 04/04/2017 Redacción El Presidente destacó que se crearán 100 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción con el impulso de nuevas viviendas.

Ampliar FOTO NA ANUNCIO. Macri en Casa Rosada al anunciar el plan de viviendas.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri lanzó ayer el plan para construir 100.000 viviendas con el objetivo de dinamizar la "construcción privada" y la producción, con una inversión de $150.000 millones en el marco de un acuerdo con empresarios y gremios.

La iniciativa, lanzada a seis meses de las elecciones parlamentarias, busca también generar unos 100 mil empleos, dijo Macri. "Apostamos a generar 100 mil puestos de trabajo, generando cien mil nuevas soluciones habitacionales, para toda la gente que espera tener su casa propia. Estas son las cosas que hay que hacer y que no se hacían", enfatizó el jefe de Estado.

En un acto en Casa Rosada, Macri aseguró que para la construcción de viviendas las empresas "van a esforzarse por construir mejor y más barato". El plan implica una inversión privada de unos 150.000 millones de pesos y está orientado a familias cuyo ingreso familiar sea de hasta 64 mil pesos mensuales.

La iniciativa -que busca reducir en un 10% el precio de los inmuebles y reactivar al alicaído mercado de la construcción- se logró a partir de un acuerdo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos del sector. Macri felicitó a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, en presencia de su titular Horacio Rodríguez Larreta y al de la Provincia de Buenos Aires, por haber "tomado el liderazgo" para la construcción de viviendas y dijo esperar que "todas las provincias se sumen bajando Ingresos Brutos sobre la cuota que va a pagar la gente", aunque el pedido lo hizo en ausencia de los gobernadores.

Al respecto, dijo que "hoy en muchas provincias la cuota estaba en el 7, 7,5, el 8 por ciento, y eso lo único que logró, entre otras tantas cosas que estamos corrigiendo hoy, es que no haya crédito hipotecario para los ciudadanos". Aclaró que "al bajar todos al 1,5 por ciento ese impuesto, bajan el 15 por ciento el valor de la cuota", y aclaró que se está "hablando de mucha plata, en una cuota de 6 mil, 7 mil pesos, que le baje a las personas en más de mil lo que tienen que pagar". Macri subrayó que haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían y saliendo del default, recuperamos el crédito y de la mano del crédito podemos financiar el trabajo de los argentinos a 30 años".

El acto contó con la presencia de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y autoridades del gabinete nacional. Por el Gobierno firmaron el acuerdo el presidente Macri y el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, mientras que por el sector sindical lo rubricaron los secretarios generales de la UOCRA, Gerardo Martínez, y del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y por la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

Según se informó, los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad vienen implementando líneas de créditos hipotecarios con un plazo de hasta 30 años y con tasas reducidas. Además, el Banco Nación habilitará una nueva línea de créditos para desarrollos inmobiliarios que le permitirá al constructor y al desarrollista financiar hasta el 100% de la inversión sobre el terreno a una tasa del 17% y hasta en 60 meses para el período de obra. Esa entidad ampliará también su oferta de líneas de crédito para la compra y construcción de viviendas e ingresará al Pro.Cre.Ar comprometiendo financiaciones por 30.000 millones de pesos.

En tanto, el sector privado se compromete a dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir en un 10 por ciento los precios de venta de los inmuebles, comprometiendo 100.000 viviendas en el primer año de vigencia del acuerdo, con una inversión de 150.000 millones de pesos y la incorporación de 100.000 trabajadores.

Por su parte, la UOCRA pondrá a disposición su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia para la extensión de los planes de capacitación a todos los trabajadores en actividad. Desde el Indice Construya, la venta de insumos y los despachos de cemento sufrieron en febrero caídas de 6,7 y 0,8%, respectivamente, los niveles más bajos de los últimos diez meses.