"Volar un avión en la niebla sin aparatos" Locales 04/04/2017 Redacción Así comparó Reutemann la situación recibida por Macri del kirchnerismo. Fue reporteado en Cadena 3.

REUTEMANN. Habló de todo. FOTO ARCHIVO

Carlos Reutemann fue reporteado ayer por la tarde por Ronnie Vargas en la emisora Cadena 3 de Córdoba, extendiéndose la entrevista por un tiempo más que generoso, donde el ex subcampeón mundial de F-1 y ex gobernador de Santa Fe, actual senador nacional, habló de todos los temas. De los 5 meses que permaneció en Estados Unidos, siendo sometido a una intervención quirúrgica mediante la cual le extrajeron un tumor encapsulado del hígado, permaneciendo 20 días posteriores en cuidados especiales.

También recordó una serie de anécdotas de su exitoso paso por el automovilismo, refiriendo que de 31 pilotos muy compañeros que tuvo, 17 de ellos perdieron la vida en accidentes; la vez que perdió la carrera por la falta de combustible, comprobándose después que no sólo medio litro le alcanzaba para llegar a la bandera a cuadros. Rememoró la época en que corrió los rallys en las sierras de Córdoba, como así también sus épocas en Ferrari, William, Brabham y Lotus en la fórmula uno.

Y también algo de política, identificándose absolutamente con el gobierno de Macri, diciendo "íbamos directamente a lo que es Venezuela", y con respecto a la "herencia" que recibió del kirchnerismo, lo graficó diciendo "hagan de cuenta que Macri recibió para conducir un avión en medio de la más intensa niebla y sin tener aparatos".

También aludió al menos en dos ocasiones a la soja, requiriendo al entrevistador Vargas cotización y rindes en los campos de la zona cordobesa.

El reportaje, una vez concluido, recibió un sinnúmero de mensajes de los oyentes, ratificando la repercusión que tuvo.