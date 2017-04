Hay horario para enfrentar al Globo Deportes 04/04/2017 Redacción La Crema recibirá el sábado a Huracán desde las 17:15, por la 19ª fecha. No habrá hinchas visitantes.

Ampliar FOTO EL CIUDADANO RESCATAR LO BUENO./ Atlético intentará repetir los buenos momentos del partido en Rosario, pero con contundencia.

El partido que sostendrán el sábado 8 de abril Atlético Rafaela y Huracán en el estadio Monumental ya tiene horario. Ayer la AFA confirmó que será desde las 17:15, con el arbitraje de Ariel Penel.

Luego de la dolorosa derrota sufrida ante Newell's Old Boys, en Rosario, la Crema saldrá a jugarse una vez más por un resultado, que no es otro que el triunfo, que le permita mantener esperanzas desde lo matemático en pos de la permanencia, lo cual cada fecha que transcurre parece menos posible.

Enfrente tendrá un rival al que no le sobra nada y menos puntos para el mismo objetivo, más allá de estar fuera de la zona roja, pero que pese a sus altibajos ha conseguido sumar en las últimas fechas. Igualmente, el empate ante Patronato de local fue un resultado negativo para el elenco que ahora conduce Juan Manuel Asconzábal.



SIN VISITANTES

En esta oportunidad, los hinchas de Huracán no podrán estar presentes en el estadio Monumental. Teniendo en cuenta que el próximo partido en Rafaela, tras el de este sábado, será ante Boca, la dirigencia celeste no quiso correr riesgos de posibles incidentes que pudieran poner en duda la presencia de visitantes ante el hoy líder del campeonato, toda vez que hay rumores de cierta interna en la hinchada del Globo.



LO QUE VIENE

La programación de la fecha 19, a continuación:

Viernes 7: a las 19 Aldosivi - Estudiantes, (Facundo Tello); 21:15 Colón - Godoy Cruz (Darío Herrera); 21:15 Rosario Central - Atlético Tucumán (Germán Delfino).

Sábado 8: a las 14:00 Arsenal - Newell's (Mariano González); 16 San Lorenzo - Sarmiento de Junín (Fernando Echenique); 17:15 Atlético de Rafaela - Huracán (Ariel Penel); 18 Racing - Tigre (Pedro Argañaraz); 19:30 Talleres - Lanús (Fernando Espinoza).

Domingo 9: a las 14 Banfield - Belgrano (Andrés Merlos); 16:15 Patronato - Independiente (Juan Pablo Pompei); 17 San Martín (SJ) - Unión (Hernán Mastrángelo); 18:15 River - Quilmes (Fernando Rapallini); 20:15 Vélez - Boca (Patricio Loustau).

Lunes 10: a las 19 Defensa y Justicia - Olimpo (Silvio Trucco) y 21:15 Gimnasia La Plata - Temperley (Nicolás Lamolina).