Debaten cambio climático Información General 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA CHARLA./ Anoche en el Salón Verde del Municipio.

Se realizó anoche el primero de los cuatro encuentros que permiten dar a conocer los mensajes del papa Francisco en la carta encíclica "Laudato Si" sobre el cuidado de la casa común, en un colmado Salón Verde del Municipio.

La apertura estuvo a cargo de María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) de Rafaela, con un mensaje del Papa que va más allá de lo religioso, recordando la creación del IDS a fines del 2015.

Luego, Oscar Parra de la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) se encarga en la difusión de esta encíclica frente al impacto del cambio climático, con tornados e inundaciones en Rafaela y la región.

Por su parte, el obispo diocesano Luis Fernández precisó en respetar la creencia de cada uno, en el marco de la cultura del encuentro, citando la "Oración por nuestra tierra" que está en el final de la carta: "Dios de los pobres,

ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción".

A su turno, el intendente Luis Castellano resaltó estudiar cómo afrontar las consecuencias de estos cambios climáticos con testimonios en la ciudad, la zona, el país y el mundo, sufriendo los más pobres las desigualdades y las contaminaciones de ríos y mares.

Finalmente, Alejandro Bonet desmenuzó el contenido de esta encíclica sobre un Papa que no deja de sorprendernos sobre cómo mira la realidad, destacando cinco aspectos centrales por su originalidad: lenguaje, abordaje de la realidad, amplitud de miradas, propuesta de paradigma y método.

"La realidad se lee globalmente desde la periferia porque Bergoglio caminó la villa 31 (de Buenos Aires) para ver toda la complejidad del problema, teniendo una sensibilidad en la experiencia desde la periferia con una mirada objetiva y amplia", dijo.

También destacó la figura de San Francisco de Asís (vivió en el siglo XIII) que trascendió en su momento a la Iglesia, llegando hasta Tierra Santa para dialogar con el sultán de los musulmanes, y hoy el Papa es su contemporáneo.

Además, Bonet desarrolló los seis capítulos de la carta, el hilo conductor y las claves de lectura, citando al actor Leonardo Di Caprio, quien hizo un documental a partir de "Laudato Si", recorriendo las distintas problemáticas medioambientales en diversas regiones del mundo.

El 2º encuentro será el 9 de mayo sobre "El agua como recurso" en el ICES (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior) de Sunchales, Roque Sáenz Peña 101.