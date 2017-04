El precio del gasoil baja 2,6% y el de la nafta 0,1% Nacionales 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (N A). - Desde hoy, el precio de la nafta bajará 0,1% y el del gasoil 2,6% según anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien anticipó que los precios se volverán a ajustar en julio próximo, según el comportamiento del mercado. Los nuevos valores tendrán vigencia en todo el segundo trimestre del año, de acuerdo con el convenio firmado por el Gobierno durante enero pasado con el sector.

Además, según lo estipulado, los precios se volverán a actualizar en julio próximo, al tomar en cuenta el comportamiento del mercado y los acuerdos alcanzados. El ministro de Energía brindó esa precisión en el marco de la presentación de una aplicación para dispositivos móviles de la plataforma on line de precios de combustibles al público.

En lo que va del año, los combustibles líquidos aumentaron solo una vez, durante enero, y el ajuste alcanzó el 8% promedio.

La presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República (FECRA), Rosario Sica, consideró en diálogo con NA: "A nosotros no nos conviene que se registren subas porque a mayor precio, menor es la venta". Alertó, en tanto, que "unas 300 estaciones de servicio en la provincia de Buenos Aires se encuentran en peligro inminente" y argumentó que ello se debe a que "los camiones prefieren cargar en La Pampa, lugar en el cual hay hasta 4 pesos de diferencia por litro de nafta súper respecto del territorio bonaerense".

"Por la tecnología, los camiones tienen mil kilómetros de autonomía y así pasan por la provincia de Buenos Aires sin parar en una estación de servicio para cargar directamente en La Pampa", señaló. En ese escenario, evaluó: "Evidentemente, estamos en una situación muy preocupante en la que es necesario equilibrar los precios para la competencia interna". "También hay que seguir trabajando en el autoabastecimiento", puntualizó Sica, quien sostuvo que "nadie va a invertir en energía en la Argentina porque el país no da seguridad jurídica



El gobierno lanzó una aplicación para celulares y dispositivos móviles que permitirá a los usuarios conocer los precios de comercialización de los combustibles en todo el país. Aranguren dijo que la aplicación es una "herramienta más para los consumidores, porque los precios en Argentina, más allá que haya un acuerdo de precios, en Argentina tiende a ser libre". Agregó que "hoy rige un acuerdo en función del objetivo de ir a un mercado libre, que lleve el precio del crudo a equipararse con los precios internacionales", al recordar el acuerdo que el gobierno firmó en enero con los sectores de la industria del petróleo.

"Esta herramienta le da posibilidad de no salir a la calle para chequear los precios sino que puede a través de la aplicación saber cuáles son los precios disponibles en el mercado" , añadió el ministro. Aranguren señaló que a través de la aplicación los consumidores pueden denunciar los comercios donde no se respetan los precios "y es para lograr que la transparencia, que es un objetivo de este gobierno, es realmente lo que está publicando esa estación de servicio". "Será decisión del consumidor de manejar un kilómetro y comprar a un precio o manejar más para comprar aun precio más barato", señaló.