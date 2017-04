Inundaciones: murió una mujer en Salta Nacionales 04/04/2017 Redacción Ya son dos las víctimas fatales por las inundaciones en territorio salteño

Ampliar FOTO NA FUERZAS ARMADAS. Asisten a afectados por las inundaciones en distintos puntos del país.

SALTA, 4 (NA).- Una mujer falleció ayer por la madrugada como consecuencia del derrumbe de la casa donde vivía, ubicada en la localidad salteña de Morillo, donde las intensas lluvias golpean a la provincia desde hace más de 10 días. La víctima, cuya identidad no trascendió, vivía en una vivienda construida con adobe, material muy frágil ante el agua. "Hace mucho tiempo que no vemos llover de este modo en la zona. El agua ha tirado abajo algunas casas enteras, y otras perdieron algunas habitaciones", señaló Héctor Ibarra, propietario de una radio de Morillo, en declaraciones a El Tribuno.

De esta manera, ya suman dos las personas fallecidas por las intensas lluvias en Salta, ya que este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, en la quebrada del paraje Arenas, en la localidad de Salvador Mazza. La mujer había intentado cruzar un río en la zona de Alto Verde cuando fue arrastrada por la corriente.

La situación más crítica por las inundaciones en la provincia se encontraba en los departamentos de Anta, San Martín, Rivadavia, Orán e Iruya. La crecida del río Bermejo mantenía en vilo a distintas localidades de la zona norte de la provincia. Al menos 400 personas permanecían este lunes evacuadas como consecuencia de las inundaciones que afectaban a diferentes sectores de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un clima inestable para toda la semana en la provincia de Salta, con la posibilidad de que se registren lluvias aisladas.



5.000 EVACUADOS

EN TUCUMAN

Más de 5.000 personas permanecían ayer evacuadas como consecuencia de las intensas lluvias que desde los últimos días afectan al territorio tucumano y que provocaron inundaciones en distintos sectores de la provincia por el desborde de ríos, al punto que la localidad de La Madrid quedó bajo el agua.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aseguró que "la magnitud del problema es importante porque hay mucha agua y pueblos enteros están inundados". "La Madrid es la más golpeada. Mucha gente fue evacuada y estamos coordinando acciones para seguir asistiendo a los más afectados", indicó. El delegado comunal de La Madrid, Dardo Herrera, afirmó que "no hay antecedentes de un fenómeno de esta magnitud". "Los madrileños estamos siendo golpeados por este fenómeno como nunca antes lo había experimentado a lo largo de nuestra historia, donde prácticamente la totalidad de La Madrid está bajo las aguas. No hay un lugar donde poner un dedo que no esté mojado o no esté inundado", indicó. La localidad de La Madrid sufrió el desborde del río Marapa, que incrementó su caudal debido a las intensas lluvias que se producen en Catamarca y que desembocan en el dique Escaba, según detalló el funcionario. Los vecinos de la mencionada localidad se autoevacuaron y se refugiaron a la vera de la ruta 157, a la espera de que bajen las aguas y puedan regresar a sus hogares.



CATASTROFE

EN COMODORO

En tanto, el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, informó ayer que en la ciudad "tenemos 2 mil evacuados en más de 30 centros”, y estimó que "en tres días cayó la cantidad de agua, que cae en tres años" para luego concluir que "la situación es de catástrofe total".