La actividad económica y productiva no logra recuperarse, debatiéndose en anuncios optimistas del gobierno y la realidad, esa que no deja lugar a dudas, y que ahora fue respaldado por las propias estadísticas oficiales. Es que dos rubros esenciales para cualquier despegue, como la industria y la construcción, continúan en retracción, quedando en consecuencia más afianzada la posibilidad que para llegar a la tan ansiada reactivación se necesitará más tiempo. Podrá existir un alivio para los sectores más necesitados en los meses inmediatos con el impulso de la cercanía de las elecciones primarias de agosto y generales de octubre, pero resultado de una inyección de recursos orientados directamente hacia esos sectores, no en cambio por una recuperación consolidada de la actividad económica.

Los números fueron claros, y además provenientes del área oficial ya que son los del ahora confiable INDEC. La construcción por ejemplo, en el mes de febrero tuvo una caída de 3,4% para de tal modo arrojar un acumulado de 2,9% en el primer bimestre del año. Y además, completando el cuadro, las estadísticas dicen que en los principales 41 municipios del país los permisos para realizar construcciones cayeron 23,5% interanual, en tanto con relación a enero bajaron 30,5%.

Respecto a la mano de obra de la construcción, si bien en febrero tuvo un retroceso de 0,1% en cambio en enero había registrado un alza de 0,9%, quedando como saldo la creación de 4.000 puestos de trabajo, una cifra no cuantiosa pero importante si consideramos que se trata de una actividad que vino en retroceso sostenido durante mucho tiempo. En esto influye la obra pública que se encuentra en pleno proceso de reactivación, por lo cual los empresarios dedicados a las mismas estiman en 53,8% estimó que se seguirá mejorando y el 38,5% que continuará igual, siendo apenas un 7,7% los que consideraron que se volverá a la baja. En lo que hace a la actividad del sector privado, los empresarios son menos optimistas con sólo 36,8% de los que dicen que crecerá, constituyendo la mayor franja los que estiman que seguirá igual con 57,9%, siendo menos en cambio los pesimistas que pronostican baja con sólo 5,3%.

Por su parte la actividad industrial, otra de las áreas fuertes de la economía, en febrero experimentó un retroceso de 6% en la comparación interanual, en tanto que en primer bimestre retrocedió 3,5%, también en este caso con datos oficiales del INDEC. De tal modo, la industria viene de 13 meses consecutivos, habiendo sido los dos rubros que más cayeron el textil con 22,5% y el automotor con 18,6%.

En este caso, los empresarios también opinaron sobre el futuro inmediato, mostrándose menos optimistas que en la construcción, pero de todos modos el 32,8% consideró que la actividad aumentará, el 51,9% que se mantendrá estable y el 15,3% que seguirá en baja. Una perspectiva no tan oscura como lo indicarían los 13 meses seguidos en que se vienen anotando retrocesos del sector.

El rubro textil es uno de los más comprometidos, debido al impacto de productos importados, registrando un retroceso del 16,8% en el primer bimestre, mientras que la producción de automotores, a pesar del voluminoso 18,6% de caída en febrero, en el primer bimestre tuvo un alza de 11% debido al muy buen comportamiento del sector en enero, cuando alcanzó nada menos que el 70%, si bien se aclara que en el sector tiene fuerte incidencia en este sube y baja tanto las paradas técnicas como las vacaciones en las plantas fabriles.

Por estas razones,para tener una idea mucho más acabada sobre lo que sucederá con el sector automotriz en el año, se deberá aguardar al balance que arroje el primer trimestre, es decir, incluyendo el recién concluido mes de marzo, para poder llegar entonces a una comparación más completa. De todos modos, el sector metalmecánico ligado directamente a la producción de automóviles, en febrero tuvo una baja de 8,5% y en el bimestre cayó 5,1% en el acumulado.

Un dato significativo es que se redujo la producción de alimentos, teniendo en febrero una baja de 4,2% en la comparación interanual mensual y de 3,1% respecto al bimestre. Los impactos mayores fueron 16,4% en el mes y 14,4% en el bimestre, en tanto la molienda de cereales se redujo 13,7 y 13,8% respectivamente.