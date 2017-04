Eustolia-Ruta 13: un canal en el cajón

La zona oeste de Estación Clucellas, norte de Colonia Eustolia y sudeste de Colonia Cello, de unas 40.000 hectáreas en el departamento Castellanos, sufrió su tercera inundación en 3 años. Se trata de tierras aptas para agricultura y ganadería que fueron devastadas por el agua con un daño económico incalculable.

¿Qué pasó? Existen dos canales: el Canal Cello, que solo debe ser dragado como mantenimiento para garantizar su normal funcionamiento; y el Canal Eustolia a Ruta 13 que está en los planos pero que alguien “cajoneó” para que no se haga. No son obras faraónicas ni mucho menos.

Mientras tanto, las comunas mandan agua a través de zanjeos y se suma lo que “nos manda” el este cordobés. Entonces, el canal no da abasto e inunda una vasta zona que incluye establecimientos agropecuarios, rutas y caminos, así como cascos urbanos.

Ahora que el agua se fue, es el momento de hacer las obras necesarias, como el Canal Eustolia-Ruta 13, pero ya nadie se acuerda que es necesario. Como vecinos y productores, no pedimos ni créditos ni subsidios, sino que empiecen con estas pequeñas obras ahora que se puede y antes de que una próxima lluvia vuelva a inundarlo todo. Y que los políticos dejen de entorpecer con trámites burocráticos para que la emergencia o desastre sean declarados realmente y no lo que se dice en los medios, ya que están usando “filtros” para que esa situación no sea contemplada.