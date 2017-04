Recorrida de Martínez y Rancaño

SANTA CLARA DE SAGUIER. - El diputado provincial Omar Martínez (PS FPCyS) junto al presidente comunal de esta localidad, Sebastián Rancaño, recorrieron un tramo de la obra que se está llevando a cabo sobre la Ruta Provincial Nº 20, entre la Autovía 19 y la localidad. Los trabajos consisten en la repavimentación total del camino.

"Hemos ingresado desde la Autovía 19 hacia Santa Clara. Con Sebastián (Rancaño) y nuestro equipo recorrimos parte de esta importante obra que está llevando adelante el Gobierno de Santa Fe. Se está trabajando a ritmo acelerado"

El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, está realizando una importante inversión en esta ruta que forma parte de un Plan de Infraestructura Vial cuyo objetivo consiste en mejorar la red vial de la provincia de Santa Fe.

“Mejorar la conectividad significa desarrollo y arraigo en nuestros pueblos. Y de eso se trata: la provincia está llevando adelante 1.000 obras en todo el territorio santafesino. Y esto significa pensar una provincia de manera integral, pensando en un desarrollo equilibrado, no con una mirada puesta solo en las grandes ciudades. Para los que vivimos en localidades pequeñas sabemos concretamente lo que esto significa” destacó Omar Martínez.

Por su parte, Rancaño destacó la magnitud de la obra “no solo en lo que se refiere a la inversión en sí, sino también por todo lo que significa para los vecinos de nuestra localidad. Muchas veces se dice que la obra pública debe ser proyectada con un objetivo primordial: mejorar la calidad de vida de la gente. Acá, esta meta está cumplida claramente”.



BOMBEROS VOLUNTARIOS

En otro orden, Omar Martínez acompañó a Sebastián Rancaño en la entrega de la llave de la nueva sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad.

Luego de una necesidad planteada por la entidad, se realizaron diversas gestiones para la cesión del edificio de la “Casa del Banco de Santa Fe”. Esto permitirá una mejoría cualitativa en el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

En la oportunidad, Omar Martínez subrayó: “Este momento es fruto del trabajo mancomunado entre la comuna, el gobierno provincial y la institución para tener esta herramienta. Nosotros como legisladores acompañamos porque creemos firmemente en los bomberos como institución. Existe una vocación, se trabaja desinteresadamente desde valores como la solidaridad. Vamos a seguir apoyando a los Bomberos Voluntarios de Santa Clara y de toda la Provincia”

Estuvieron presentes además del legislador y del jefe comunal, integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios, encabezados por el presidente Marcos Sodiro, y del cuerpo de bomberos con su jefe Jorge Enrico.

Rancaño a su turno agradeció la presencia de Martínez y de su equipo y destacó: “es un broche de un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo. Y hoy es una realidad. Hasta hoy Bomberos contaban con un lugar alquilado, que no les brindaba la comodidad que les puede dar esta casa”. Por último, agregó “es importante contar con un cuerpo de bomberos que atiende no solo a Santa Clara sino a localidades vecinas. Esto nos llena de orgullo”.

El cuerpo activo está compuesto por once integrantes y atiende las necesidades de Santa Clara de Saguier, Colonia Cello, Villa San José, Josefina y Ruta 70.

Enrico comentó: “Será mucho más fácil el trabajo: vamos a poder tener todo mejor organizado y así podremos atender lo más rápido posible cualquier tipo de siniestro”

Sodiro, a su turno, subrayó: “es un anhelo de nuestra institución poder tener un cuartel propio. Estamos trabajando para tener buenos servicios y esto nos permitirá mejorar”.