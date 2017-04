El SUV Mercedes-Benz Clase G, equipamiento y motorización de lujo Automotores 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

Mercedes Benz comenzó la comercialización del icónico Clase G en Argentina.

Un modelo 4x4 que cuenta con un poderoso motor de 421 caballos de potencia y un diseño exterior que prácticamente no sufrió cambios desde su lanzamiento en 1979.

Mantiene la característica parrilla con el logo en el centro, los faros redondos, el capó modulado con distintivo e intermitentes superpuestos en los laterales y el parabrisas completamente plano. Lo único que se modificó para aggionarse a la época fueron las llantas de aleación AMG de 19" (48.3 cm) y 5 radios color negro (275/55) y algunos detalles en cromado. El interior también recuerda al modelo de primera generación.



UNICA VERSION

La única versión que se comercializa en el país equipa el 4.0l de 421 CV que se combina con una caja automática de siete marchas 7G-Tronic Plus.

Según números informados por Mercedes-Benz, el Clase G alcanza una máxima de 210 km/h, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y un consumo de combustible en ciclo mixto de 12,31/100 km.

Su equipamiento cuenta con sistema de amortiguación adaptativa, los faros delanteros de Bi-Xenón con luces diurnas en técnica LED, la ayuda activa para estacionar + Parktronic con cámara de marcha atrás, el sistema multimedia Comand DVD con navegador, pantalla color de 8” y Media interface.

A su vez, en seguridad suman el Attention assiste, siete airbags, adaptive brake y frenos ABS, BAS, ESP y ASR.

Este modelo, que se renovaría para fines de 2017 en el Salón de Frankfurt, se comercializa a un precio sugerido de u$s 229.000-. (Fuente: Conduciendo.com)