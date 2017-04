La brecha en las calles

El pasado 24 de marzo, aniversario número 35 del golpe de Estado que puso en marcha la dictadura, fue la última oportunidad hasta la fecha que la oposición utilizó para marcarle el ritmo al gobierno, pero una semana después, y por primera vez, los vecinos que avalan la actual gestión se tomaron revancha bajo una bandera que englobó todos los pedidos individuales: “democracia”.

Crónica de la brecha que ahora se disputa en las calles. Los análisis políticos indicaban, hasta el último día de marzo, que la gestión del presidente Macri caía en picada junto con su imagen: que el nuevo aumento de tarifas, más causas judiciales en contra de su gente, las idas y vueltas en la toma de decisiones eran los puntos críticos del gobierno de Cambiemos; sumados a la continua presión de la oposición encabezada por los sectores más duros del kirchnerismo. Un sector residual de la gestión anterior, comandados por Cristina Fernández y supervisados por Parrilli, Bonafini y Recalde, cuyo único objetivo es retomar el poder. Eso hasta marzo porque el primer día de abril le dio a Cambiemos esa “luz al final del túnel” de la que habló la vicepresidenta Michetti un tiempo atrás: contra todo pronóstico miles de personas tomaron las calles de Capital Federal y las principales ciudades del interior para manifestar su apoyo al Presidente y el respeto a la Democracia. Esto le da un suspiro a Cambiemos y genera miedo en el resto de los partidos no oficialistas. La famosa “brecha” electoral de nuestro país quedó remarcada con Macri presidente, pese a que había prometido trabajar en sentido contrario. En ella quedó el kirchnerismo y su táctica de plena ofensiva al gobierno en cada decisión. Una oposición alineada con los gremios, en su mayoría liderados por caciques que responden a Cristina, que se encargó -tomando el arma histórica del justicialismo- de hacer notar su descontento causando caos en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cualquier día y en cualquier horario, generalmente en los picos de tránsito cuando los transeúntes se disponen a salir o regresar de sus trabajos.

Molestia, enojo, odio e histeria es lo que se busca generar desde el kirchnerismo con el único fin de lograr el “esto no va más” con Macri en el Ejecutivo. Así quedó claro en las últimas manifestaciones, con “el helicóptero” como símbolo de lucha. “Que se vaya” piden, mientras atribuyen a los actuales funcionarios la responsabilidad de la pobreza, la defensa de los sectores ricos, la protección a las empresas donde varios alfiles del Presidente fueron CEO, la poca valorización al sector público y la obsecuencia a los principales focos económicos. “Macri, basura, vos sos la dictadura” recitan a coro en cada oportunidad que pueden y la respuesta llegó, un día, del otro lado con un pedido antagónico de este enunciado: “democracia”. No solamente se ve una oposición de ideas respecto a las políticas del gobierno entre las partes, sino también una abismal diferencia en las formas que el sector afín al macrismo se encargó de poner en relieve este 1 de abril. Los “autoconvocados” a defender la democracia y pedir la continuidad de la actual gestión hasta las próximas elecciones eligieron un sábado para marchar, sin cortar ninguna vía de circulación -pese al bajo caudal de tráfico-, no se escucharon insultos, no pintaron ninguna calle o pared ni mucho menos un monumento histórico, no se enfrentaron a la policía y tampoco terminaron a las trompadas. Todo este clima se vivía en medio de miles de manifestantes que caminaban, en Capital, desde el Obelisco y las avenidas circundantes hacia Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para cerrar el encuentro entonando el Himno Nacional Argentino. “Vinimos con la SUBE” cantaban, haciendo referencia a los colectivos que casi a diario son rentados para movilizar militantes k a las distintas movilizaciones. Y fueron para pedir “democracia”, a una semana de una manifestación dividida como la del 24 de marzo donde muchos dejaron manifiesto apoyo a un sistema como el comunista (véase en nuestra región a Venezuela o Cuba como ejemplos) y también sus deseos de que Macri renuncie. Lo contrario hicieron los del 1ª al son de “Presidente, el pueblo está presente”: eligen la democracia y quieren que la actual gestión termine en tiempo y forma su mandato. Como se manifestó algunas líneas atrás, sorprendió la diferencia abismal en las formas: los miles de vecinos llegaron a Plaza de Mayo sin cortar por completo las vías de tránsito, dejando pasar los vehículos en las esquinas mientras avanzaban hacia el punto de encuentro, los cánticos no eran insultantes y las únicas banderas que se levantaron fueron las de Argentina. Pero si algo era para emocionarse sin dudas fue todas esas familias frente a la Casa Rosada, con sus carteles de Democracia cantando el Himno. Cosa que nunca logré ver en los tantos cortes o manifestaciones que cubro en la Capital Federal. Tampoco se dejaron las calles inundadas de mugre ni mucho menos se rompió la Catedral o el Cabildo. Características que se repitieron en cada uno de los actos que se realizaron en los centros neurálgicos del interior como Rosario o Córdoba. Esos miles de manifestantes tampoco faltaron a sus trabajos sino que eligieron perder parte de su tiempo libre para salir a las calles. La brecha está candente frente a un año electoral. Año que hasta ahora vaticinaba una derrota abismal de Cambiemos en las elecciones de medio término que se darán en pocos meses, pero que a raíz de esta masiva marcha de apoyo -subestimada por muchos en sus horas previas- logró torcer para dejar que Macri vuelva a esperanzarse con tener una buena performance con sus candidatos en la mayoría de los distritos. El correr del tiempo, las medidas económicas del gobierno y la estrategia que adopte el kirchnerismo en respuesta a este duro e inesperado golpe popular determinarán lo que sucederá en el Congreso de la Nación y algunos municipios a partir de finales de este año.