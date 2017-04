Nocioni se retira al final de temporada Deportes 04/04/2017 Redacción Lo anunció con una carta. Buscará un título más con Real Madrid y luego cerrará una carrera brillante.

Ampliar FOTO ARCHIVO NA INCONFUNDIBLE./ La actitud del Chapu en el último partido con el Alma, ante Kevin Durant de Estados Unidos en Río 2016.

MADRID, 4 (AFP-NA). - El alero argentino del Real Madrid, Andrés Nocioni, anunció este lunes su retirada del baloncesto al final de la presente temporada, tras una larga carrera en la que llegó "más lejos de lo que esperaba" y compartió "camiseta con alguno de los mejores".

"Debo progresar. Lo he meditado lo suficiente. Basta de pelear con rivales, basta de noches sin dormir por victorias con angustia o derrotas que son puñales. Se terminó... Pretendo mejorar mi conducta, mis hábitos. Y como tengo en claro que no podré cambiar mi temperamento jamás. ME RETIRO. Me voy antes de que me echen", escribió el Chapu Nocioni en una carta en su cuenta oficial de Twitter.

"Dejo el básquet de la manera en que yo quiero dejarlo: compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquía mundial", añadió Nocioni, uno de los últimos representantes de la generación dorada del básquetbol argentino.



SUEÑOS CUMPLIDOS

El jugador internacional argentino asegura que "viví como jugué. Fui siempre honesto y entregué mi corazón en cada club en que estuve; todos los días, todas las prácticas, todos los partidos". "En el camino he cumplido muchos sueños. Sueños que ni me imaginaba concretar cuando comencé a jugar en Ceci de Gálvez", escribió el alero, de 37 años, que en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016 ya había anunciado su adiós a la selección argentina.

"Me retiro hoy. Procedo de una pequeña ciudad y estar aquí, junto a estos gigantes es algo que no podía ni pensar. Espero que la nueva generación mire adelante y crea en sus sueños. Nosotros soñamos que podíamos ganar a los mejores equipos del mundo y lo hicimos", afirmaba Nocioni en agosto tras caer ante Estados Unidos en cuartos de final de Rio-2016.

Cerca de un año después de aquel adiós a la albiceleste, el alero argentino anunció este lunes su retirada definitiva. "Yo tenía como aspiración máxima llegar a Europa y no sólo lo concreté, sino que además sumé una etapa en la NBA. No quiero ponerme nostálgico en esta carta, pero es imposible no mirar en retrospectiva y sorprenderme tirando en un arito todo roto de mi ciudad", añadió.

Desde sus comienzos en el Ceci de Gálvez a mediados de los años 1990, Nocioni ha pasado por clubes de Argentina, España y Estados Unidos, país en el que jugó de 2004 a 2012 en los Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers.

En España, tras una primera etapa entre 1999 y 2004 regresó al Caja Laboral Baskonia en 2012 y en 2014 fichó por el Real Madrid. "Llegué más lejos de lo que esperaba. Compartí camiseta con alguno de los mejores jugadores del mundo. Y me enfrenté con muchos otros a los que veía en fotos. Me descubrí en lo más alto de un podio olímpico con la camiseta que más quise, en una tarde que jamás olvidaré. grité, sufrí, festejé, lloré: crecí. Nunca me entregué", añadió Nocioni.

En el amplio palmarés del alero argentino figuran la medalla de oro olímpico en los Juegos de Atenas de 2004, así como el bronce cuatro años más tarde los de Pekín-2008, además de la plata en el Mundial de baloncesto de Estados Unidos-2002, entre otros. También figuran un oro en el Campeonato Sudamericano de Chile 2001, así como el primer puesto en los campeonatos FIBA Américas de Argentina 2001 y Argentina 2011.

Nocioni tiene previsto oficializar su retirada el martes en un acto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en el que estará acompañado por sus compañeros y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



GARINO A ORLANDO

El marplatense Patricio Garino se sumó al plantel de Orlando Magic, para afrontar los últimos cinco partidos de la temporada de la NBA y tener la chance de trabajar con el equipo durante la pretemporada para ganarse un lugar a futuro.

El albiceleste, que jugó en los Austin Spurs de la Liga de Desarrollo durante los últimos meses, irá junto al escolta Marcus George-Hunt, quien también militaba en la denominada "D- League". En Orlando, ocupará el lugar de CJ Wilcox, que fue cortado recientemente por un equipo que no tiene aspiraciones de llegar a la post-temporada.