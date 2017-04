No desviar el foco Locales 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

Más allá de la polémica por el descuento del día de paro a aquellos docentes que no trabajen mañana miércoles, se espera un nuevo encuentro entre los representantes de la provincia y de los gremios para intentar cerrar el acuerdo paritario. Los trabajadores del magisterio santafesino rechazaron la última propuesta del gobierno que encabeza Miguel Lifschitz, que fue del 25%.

Al respecto el Gobernador mostró su disconformidad con la decisión de los gremios de rechazar la oferta salarial y acusó a los sindicatos de "tensar la cuerda". Además, advirtió que no existen posibilidades de mejorar el porcentaje de aumento y recordó que la misma propuesta fue aceptada "con elogios" por los estatales nucleados en ATE y UPCN y los médicos de Amra.

Por otra parte, la ministra de Educación Claudia Balagué anunció que se extenderá el dictado de clases hasta el 22 de diciembre para recuperar los días perdidos por las medidas de fuerza.

Por ahora la postura de los gremios sigue siendo inalterable. La titular de CTERA y AMSAFE, Sonia Alesso, confió que una posible resolución del conflicto podría establecerse si el Ejecutivo los convoca con una propuesta mejorada. Aclaró que la discusión planteada por el sector tiene sólo que ver con una mejor retribución.

En diálogo con medios rosarinos la dirigente sostuvo que “los docentes de Santa Fe rechazaron por insuficiente la propuesta porque no recupera el poder adquisitivo perdido y no mejora lo que tiene que ver con la canasta alimentaria y el aumento de impuestos y tarifas que casi triplican el aumento”.

“Si el gobierno quiere resolver la situación lo que tiene que hacer es convocar a los docentes a una discusión y mejorar la oferta”, remarcó.