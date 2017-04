Comenzaron las inferiores Deportes 04/04/2017 Redacción LIGA RAFAELINA

AUSPICIOSO COMIENZO./ Ben Hur tuvo buenos resultados en la primera fecha.

El sábado comenzó el torneo Apertura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En esta oportunidad tuvo fecha libre Independiente de San Cristóbal.

Los resultados registrados fueron estos: Quinta división: Libertad de Sunchales 5 (Fabricio Mandrile -2-, Enzo Fernández -2- y Juan Basualdo) - Ferrocarril del Estado 0; Brown de San Vicente 1 (Joaquín Jaime) - Quilmes 0; 9 de Julio 0 - Peñarol 1 (Lucas Ruata); Atlético de Rafaela 2 (Lautaro Walter y Lucas Bustamante) - Unión de Sunchales 1 (Rodrigo Barone) y Ben Hur 1 (José Escalada) - Sp. Norte 1 (Santiago Mansilla).

Sexta división: Libertad 1 (Alexis De los Santos) - Ferro 0; Brown 0 - Quilmes 0; 9 de Julio 1 (Franco Hoyos) - Peñarol 0 y Atlético 3 (Nazareno Galarza, Nicolás Segovia y Darío Rostagno) - Unión 0. Ben Hur le ganó puntos a Sp. Norte, que no presenta divisional.

Séptima división: Libertad 2 (Nahuel Bravo y Gastón Cejas) - Ferro 3 (Nicolás Cisneros -2- y Matías Clemenz); Brown 1 (Julián Tomatis) - Quilmes 0; 9 de Julio 3 (Ignacio Moreno, Franco Rovedatti y Gianluca Serafin) - Peñarol 0; Atlético 1 (Miqueas Yfran) - Unión 2 (Thiago Allassia -2-) y Ben Hur 5 (Valentín Carballo -2-, Tobías Seguro, Mateo Menardi y Matías Olivera) - Sp. Norte 0.

Octava división: Libertad 0 - Ferro 0; 9 de Julio 2 (Uriel Sandoval y Esteban Guzmán) - Peñarol 2 (Martin Giusta y Alexis Bertolaccini); Atlético 1 (Agustín Bianciotto) - Unión 1 (Julián Kerk) y Ben Hur 3 (Joaquín Taborda y Juan Manuel Ferrero -2-) - Sportivo Norte 2 (Marcos Ramírez y Owen Escobar).

Novena división: Libertad 2 (Nahuel Lescano y Brian Goro) - Ferro 1 (Leandro Aguirre); Brown 1 (Ignacio Fissore) - Quilmes 1 (Gino Ojeda); 9 de Julio 3 (Martin Ulman -2- y Elías Ardissono) - Peñarol 0; Atlético 4 (Tomás Aguirre -2- y Alex Luna -2-) - Unión 1 (Santino Faudone) y Ben Hur 5 (Thiago Comba -3- y Matías Ocampo -2-) - Sp. Norte 1 (Gabriel Gorosito).

Novena especial: Libertad 1 (Franco Peralta) - Ferro 1 (Santiago Parola); 9 de Julio 1 (Agostino Martínez) - Peñarol 0 y Atlético 3 (Angel Molinari, Alexis Vera y Teo Comini) - Unión 0.

Infantiles 2006: Peñarol 0 - 9 de Julio 0; Unión 2 (Juan C. Núñez y Julián Villarruel) - Atlético 1 (Pedro Briggiler); Sp. Norte 1 (Alan Sequeira) - Ben Hur 0. De los demás partidos restaban entregarse las respectivas planillas.

Infantiles 2005: Ferro 0 - Libertad 1 (Abraham Veliz); Peñarol 3 (Tomás Minuett, Franco Suárez y Joel Bonifacio) - 9 de Julio 1 (Tomás Aversa); Unión 0 - Atlético 5 (Ignacio Minighini -2-, Alex Almaraz, Gino Alessio y Mateo Boidi) y Sp. Norte 2 (Iván Maldonado -2-) - Ben Hur 3 (Kevin Mansilla, Alexis Ferreyra y Gerónimo Méndez).

Próxima fecha (2ª): Sp. Norte vs. Atlético Rafaela; Unión vs. 9 de Julio; Peñarol vs. Brown; Quilmes vs. Libertad; Ferro vs. Independiente. Libre: Ben Hur.