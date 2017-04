Ganó Pilar y empate en Sportivo Deportes 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

De manera parcial se jugó el domingo la primera fecha de la Zona B de damas de la Federación del Oeste de Hockey. Se pudieron concretar dos encuentros, mientras que los otros dos programados originalmente fueron postergados por la lluvia y se disputarán el domingo 9 de abril, junto a la Zona A. En primera división estos fueron los marcadores: Moreno de Lehmann 1 (Angélica Ferreyra) – Atlético Pilar 2 (María Eugenia Saucedo y Tamara Rodríguez); y Sportivo Norte 0 – Fénix de Lehmann 0.

Postergados: Dep. Bella Italia – Juventud de Humboldt y Juventud de Nuevo Torino – 9 de Setiembre de San Francisco.

El domingo, por la Zona A, jugarán: en CRAR: 10 horas, 9 de Julio de Rafaela vs. Unión de Sunchales (11:30 primera).

En Ben Hur: Ben Hur vs. Bochazo de San Vicente (11:30 en primera).

En Brinkmann: Social y Deportivo Brinkmann vs. Club A. San Jorge (11:30 primera).