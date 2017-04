Lousteau deja de ser embajador en EE.UU. Nacionales 04/04/2017 Redacción Dijo que su objetivo ahora es "trabajar por la ciudad".

Ampliar FOTO ARCHIVO NA MARTIN LOUSTEAU.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, le comunicó ayer al presidente Mauricio Macri su renuncia al cargo, para "volver a trabajar por la Ciudad de Buenos Aires" de cara a las próximas elecciones. La dimisión se produjo en medio de la expectativa sobre su posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires a diputado nacional y la interna que sostiene por el armado de Cambiemos en el distrito con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La renuncia fue presentada en mano al presidente Macri en el marco de una audiencia de la que también participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y en la que el economista le agradeció al jefe de Estado "la oportunidad de haber podido representar a la Argentina ante la primera potencia mundial". Fuentes del entorno del exministro señalaron a NA que se trató de una reunión "amable y cordial", cerca de las 16:30 en la Casa Rosada, y que Lousteau le entregó dos informes: uno con su balance de gestión y otro con recomendaciones para su sucesor.

Entre las razones para su renuncia, el dirigente remarcó que, tal como le había advertido "desde el primer día" al Presidente, su desempeño en Washington tenía fecha de vencimiento: "Es el momento de volver a trabajar en la Ciudad y volver a representar ECO", le dijo Lousteau a Macri, puso saber esta agencia.

Si bien por el momento no confirma directamente su candidatura, no oculta su voluntad: este martes se reunirá con todos los referentes de ECO en la ciudad, para analizar los pasos a seguir, en medio de la interna con el PRO.

El economista tenía previsto mantener esta semana reuniones en Buenos Aires con funcionarios nacionales a fin de preparar la agenda de la visita oficial del presidente Macri a Washington a fines de abril, cuando se entrevistará con su par Donald Trump, aunque la tarea quedó ahora en manos del encargado de negocios en Washington.

En paralelo, lo aguardaba la interna porteña: es grande la expectativa en la Ciudad sobre su eventual candidatura a diputado nacional, que va atada de la posibilidad de formar Cambiemos en el distrito, cuna del macrismo y donde aún no logró sellarse la alianza que a nivel nacional llevó a Macri a la Presidencia.



"NO ES SORPRESA"

La canciller Susana Malcorra opinó que la renuncia del embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, "no es sorpresa para nadie" y lo atribuyó a "cuestiones de índole político electoral". "No es sorpresa para nadie que Lousteau tenía algunas cuestiones de índole político electoral en danza y creo que está vinculado con eso su renuncia", sostuvo Malcorra. En declaraciones a radio Millenium desde Estados Unidos, la ministra de Relaciones Exteriores agregó que la decisión del líder de ECO le "sorprendió en el momento porque no lo había hablado con él específicamente".

Malcorra se encuentra actualmente en Washington, capital estadounidense, donde participó de una reunión extraordinaria convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir sobre la situación en Venezuela.