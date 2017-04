Cuenta regresiva para MotoGP Deportes 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ver galería 1 / 3 - FOTOS MOTOGP MOTOGP. Maverick Viñales (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati) ofrecieron un emotivo duelo en Qatar. MOTO2. Franco Morbidelli venció en la primera del año en el circuito de Losail. MOTO3. En una definición apretada ganó Joan Mir.

En poco más de 48 horas, la primera actividad oficial marcará el inicio del Gran Premio Motul de la República Argentina en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

El cronograma establece para el mediodía del jueves la conferencia institucional (ver "Los pilotos con el periodismo") en la Sala de Prensa del autódromo de la ciudad termal, en la jornada previa al comienzo de la acción, que tiene reservadas para el viernes las prácticas libres.

Al mismo ritmo que avanza la cuenta regresiva, sigue creciendo la expectativa de los aficionados para esta cuarta visita consecutiva de MotoGP a un trazado que es reconocido por los equipos y pilotos como el más seguro del calendario. Así lo certificaron la FIM y Dorna, instituciones que rigen la actividad del deporte motor de las dos ruedas en el máximo nivel internacional.

Si este regreso de MotoGP a nuestro país necesitaba un sólido antecedente para que el interés de los fanáticos se potencie, el Gran Premio de Qatar se encargó de aportarlo. La categoría "reina" ofreció un espectáculo de altísimo voltaje, con sobrepasos constantes y un cierre que obligó, en varios momentos, a contener la respiración por el vibrante duelo que nos regalaron Maverick Viñales y Andrea Dovizioso.

Viñales se incorporó esta temporada al equipo Yamaha en reemplazo de Jorge Lorenzo, que se sumó a Ducati para acompañar a Dovizioso y fortalecer las ilusiones de la factoría de Borgo Panigale, que parece estar más cerca que nunca de plantearle lucha directa a las fábricas japonesas, que vienen marcando la tendencia en los últimos años en MotoGP.

El inoxidable Valentino Rossi mostró sus credenciales en el principado qatarí rescatando en la noche de Losail un tercer escalón en el podio que no estaba en los cálculos de la mayoría. La pretemporada fue demasiado complicada para el nacido en Urbino hace más de 38 años. El talento del nueve veces campeón del mundo sigue intacto, tanto como la voluntad de seguir peleando, en muchos casos, con jóvenes a los que duplica en edad.

Honda no tuvo un buen arranque, pero su capacidad de recuperación podría darse a partir de esta segunda fecha. El vigente monarca, Marc Marquez, ya avisó que se siente "cómodo en la Argentina" y esa simple expresión debe aceptarse como un llamado de atención para los que piensan que la casa japonesa no tendrá chances en un circuito que lo vio imponerse en dos ocasiones al piloto de Cervera.

Párrafo aparte merece Aprilia, que sorprendió gratamente con Aleix Espargaró en la montura para capturar un sexto puesto de enorme valor luego de inquietar a las Honda oficiales en el epílogo del Gran Premio de Qatar.

La mesa está servida y desde el viernes empezará a degustarse un menú tan exquisito como el que solamente está en condiciones de ofrecer el Campeonato Mundial de Motociclismo.