El Presidente prometió combatir "las mafias" Nacionales 04/04/2017 Redacción Las declaraciones de Macri desataron una dura respuesta de la CGT.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - A tres días del paro nacional de la CGT contra su gestión, el presidente Mauricio Macri afirmó ayer que buscará "combatir" y "sacarle poder" a los "sectores con comportamientos mafiosos", al tiempo que advirtió que la medida de fuerza sindical tendrá un costo de "más de 15 mil millones de pesos". "Hay comportamientos mafiosos en sindicatos, empresas, política, y justicia. Son minoría pero hay que combatirlos. Nadie se puede creer el dueño de nuestro país, poniendo palos en la rueda sistemáticamente", subrayó Macri.

Al lanzar en Casa Rosada el Acuerdo Federal por la Construccióフ], tendiente a reactivar el sector, el jefe de Estado sostuvo: "Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos". El mandatario se expresó así al comentar un cartel de la manifestación a favor de su Gobierno del sábado pasado, que decía: "Voté a Macri porque no quiero más mafias".

Los dichos del Presidente generaron una rápida respuesta de los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, que rechazaron esas afirmaciones y coincidieron en que el paro del jueves será masivo. "El Presidente ha estado involucrado en escándalos que salpican a su gobierno y que no han dejado en claro el entramado de negocios detrás del Poder Ejecutivo", remarcó Schmid, tras la advertencia oficial.

Sobre el paro nacional de la CGT, Macri aseguró que "respeta" la convocatoria, pero advirtió que no la entiende porque -a su entender- "no ayuda en nada". "Respeto la decisión de los sindicalistas de hacer un paro, pero no lo entiendo, el paro no ayuda en nada", enfatizó el mandatario, y abogó por "profundizar el diálogo, ponerse en el lugar del otro y entender lo que el otro necesita".



RECLAMO DE LA CGT

La CGT salió de inmediato a cruzar al presidente Macri por sus dichos sobre las "mafias" enquistadas en sindicatos y le reclamó que presente la "denuncia" correspondiente en la Justicia, aunque advirtió que también hay "mucha tela para cortar" en la Casa Rosada con los "negociados de corrupción y penetración de intereses económicos en el ejercicio de la política".

El cruce se produjo a sólo tres días de que la CGT concrete su primer paro general contra la gestión de Macri y luego del respaldo que recibió el Presidente en la marcha a Plaza de Mayo y otros puntos del país el sábado pasado. El integrante del triunvirato Carlos Acuña reclamó al jefe de Estado que "denuncie" a las "mafiosos" que dice que existen dentro del sindicalismo y agregó: "Yo creo que las mafias están en el empresariado. Si él dice eso, yo digo que las mafias manejan las economías del país".

En declaraciones a radio El Mundo, Acuña señaló: "¿Quiénes hacen los grandes contratos millonarios? Los empresarios. Nosotros somos parte de la sociedad, nadie es casto y puro. Qué casualidad, dirigentes gremiales hay presos, pero ni políticos ni empresarios hay presos... Son todos buenos".

También se pronunció el otro miembro de la conducción tripartita de la CGT, Héctor Daer, quien cuestionó al Presidente por criticar las marchas que se hacen con micros y choripanes y le pidió que no impulse una "fragmentación" de la sociedad. "Hay que tener una mirada objetiva, porque si no tenemos capacidad para esto, vamos ya no hacia una polarización, que será electoral, sino a una fragmentación de la sociedad con miradas muy distantes y eso es un error", expresó el referente del sindicato de Sanidad, quien sostuvo que ni el paro nacional de la CGT ni las protestas gremiales están "poniendo en juego la democracia".