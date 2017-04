Sin definiciones por el tema Bauza Deportes 04/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se reunió brevemente con el entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauza, aunque sólo charlaron sobre fútbol y no acerca de su futuro, que se definirá en los próximos días.

Tapia, luego de participar de la inauguración del Centro de Entrenamiento de Boca, se movió unos pocos kilómetros hasta el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza.

El motivo principal de su visita fue compartir un almuerzo con los integrantes de la selección argentina de futsal, campeona del mundo, que desde el miércoles disputará la Copa América en San Juan, donde defenderá el título obtenido en Portoviejo 2015.

En la sobremesa, el flamante presidente afista se acercó hasta la oficina de Bauza, en el complejo 2 de la selección mayor, para tener el primer contacto cara a cara, pese a que había anunciado que la reunión "oficial" sería "entre miércoles y jueves".

"Me voy a reunir el miércoles o jueves con él (por Bauza) para analizar en conjunto. No fuimos parte de la decisión de contratarlo y tampoco conozco su pensamiento. Una vez que hable, pensaremos si estamos convencidos, pero hay cosas que no podemos saber hoy", sostuvo el mandamás de AFA.