Fiscal apeló un sobreseimiento

El fiscal Federico Delgado apeló hoy la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral que sobresyó a Gustavo Arribas -titular de la Agencia Federal de Inteligencia-, en la causa en la que se lo investiga por supuestas transferencias por 600 mil dólares de la firma Odebrecht.



"FALSAS PREMISAS"



Según informa Clarín, en su escrito el fiscal afirma que "en base a premisas falsas" se "sobreseyó a un imputado sin una investigación real previa".



"FALACIAS"



Bajo una serie de consideraciones, acusando al magistrado de fundar su decisión en "falacias", Delgado señaló en su apelación que se debe determinar "si existieron las cinco transferencias que revelan los documentos aportados al expediente por Hugo Alconada Mon. Eventualmente su origen y su destino final".





LAS OPERACIONES



Lo investigado tuvo que ver con una operación de U$S 154.666 del 25 de septiembre de 2013. El 26 se habrían girado U$S 70.5000 y el 27 de 2013 U$S 120.352, U$S 490.000 y U$S 159.000.



"Ellas partieron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que según la Justicia de la República Federativa del Brasil se usaba para canalizar sobornos. Hablamos de RFY Import & Export Limited", consignó el fiscal.



Tras la denuncia de Elisa Carrió pidiendo que Arribas sea investigado, Delgado señaló que debe analizarse si dichos montos " ingresaron de alguna manera a la Argentina o si tenían relación con hechos ocurridos aquí como, por ejemplo, el soterramiento del Sarmiento", una de las principales sospechas en la causa.