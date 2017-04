Asesinaron a un boxeador

"Al 'Chupa' lo mataron de una puñalada", se escuchó en comunicación telefónica recibida en la redacción de LA OPINION online, por parte de un vecino de Ceres lector de este espacio en Internet.



Seguidamente el informante dio a conocer otros aspectos relacionados a la muerte de Lisandro Torres, joven boxeador ceresino (se dice que tendría alrededor de 28 años de edad).



La víspera, el muchacho habría sido uno de los protagonistas de una discusión en un sector del barrio San Vicente de Ceres, que culminó en una pelea con trágico desenlace dado que "Chupa" Torres murió apuñalado.



De acuerdo a nuestro lector "se dice que Torres y el matador, que estaría identificado por la Policía, habrían estado tomando y que de pronto discutieron malamente (SIC)".



El homicida se dio a la fuga, en tanto la causa del crimen se llevada adelante en la Fiscalía de la ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo.



N. de R: a Lisandro "Chupa" Torres, entre otros combates realizados se lo recuerda en una velada boxística organizada por de Ben Hur de Rafaela en 2011.



Por entonces, esta fue la programación:



* Germán Quiroga (Sunchales) vs. Juan Albore (Los Amigos).

* Juan Acosta (Los Amigos) vs. Gabriel Salina (Villa Gobernador Gálvez).

* Carlos Ojeda (Ben Hur) vs. Jonatan Palacios (XBoxing).

* Ricardo Ollero (Los Amigos) vs. Emanuel Toledo (Sunchales).

* Eli Verén (Ben Hur) vs. Eliana Cuello (Villa Gobernador Galvez).

* Juan Cabrera (Ben Hur) vs. Lisandro Torres (Ceres).

* Ramón Pucheta (Los Amigos) vs. Fabián Arrieta (Sunchales).

* Melina Stefano (Ben Hur) vs. Mayra Ullman (XBoxing).

* Gustavo Romero (Ben Hur) vs. Facundo Sanabria (Peñarol).