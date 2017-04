AIRE LIBRE

SE REGLAMENTO LA TEMPORADA DE CAZA MENOR



SANTA FE. La provincia reglamentó la temporada de caza menor 2017.



Mediante la Resolución 057/2017 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe reglamentó la temporada de caza menor para este año.

Dicha resolución en sus partes más importantes dice:

ESPECIES HABILITADAS: “…Habilitar la caza deportiva para la temporada 2.017, sujeto a las normas que para el caso se establecen, de las siguientes especies:

1. PATO CRESTON (Nettapeposaca)

2. PATO SIRIRI COMUN (Dendrocygna bicolor)

3. PATO SIRIRI PAMPA (Dendrocygnaviduata)

4. PERDIZ CHICA COMUN (Nothura maculosa)

5. PALOMA TORCAZA (Zenaida auriculata)

6. COTORRA (Myiopsittamonacha)

7. MORAJU o NEGRUCHO (Molothrusbonariensis)

8. VARILLERO o CONGO (Agelaiusruficapillus)

9. LIEBRE (Lepuseuropaeus)”

PERIODOS DE CAZA : “… Fijar como períodos de caza deportiva los siguientes:

Para el PATO CRESTON, SIRIRI COMUN, SIRIRI PAMPA, desde el 1 de mayo al 31 de Julio de 2017.

Para la PERDIZ CHICA COMUN, desde el 16 de junio al 24 de julio de 2017. Sobre esta especie se podrá practicar su caza exclusivamente los días sábados, domingos y feriados.

Para la COTORRA, el MORAJU o NEGRUCHO, el VARILLERO o CONGO y la LIEBRE, se podrá practicar su caza desde el 1 de mayo al 31 de Julio de 2017. La caza de la PALOMA TORCAZA se podrá practicar desde el 3 de Abril al 31 de diciembre del 2017”.-

DEPARTAMENTOS HABILITADOS PARA LA CAZA DE PATOS : “ La caza de patos de las especies habilitadas solo podrá efectuarse en los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, San Jerónimo, Iriondo y General López y dentro de estos en las ecorregiones que a continuación se detallan y que figuran en Anexos I a X. (transcribimos solo la ecorregión correspondiente al departamento San Cristóbal: el área delimitada al Norte por la ruta Provincial Nº 277-S desde las Avispas al oeste continuando al norte por la ruta Provincial Nº 13 hasta su confluencia con el río Salado y continuando por la margen sur de este hasta su confluencia con la ruta Provincial Nº 38, como límite Oeste la ruta Provincial Nº 2 desde la localidad de Las Avispas hasta la localidad de San Cristóbal y continuando desde esta hacia el sur por la ruta Provincial Nº 4 hasta su confluencia con el arroyo San Antonio; su límite Sur será el arroyo San Antonio desde su confluencia con la ruta Provincial Nº 4 hasta su desembocadura en el río Salado; el límite Este estará dado por la margen oeste del río Salado desde su confluencia con la ruta Provincial Nº 38 al norte y la desembocadura del arroyo San Antonio al sur)”.-

DEPARTAMENTOS HABILITADOS PARA LA CAZA DE PERDIZ : “La caza de PERDIZ CHICA COMUN solo podrá efectuarse en los Departamentos San Cristóbal, 9 de Julio, General Obligado, Castellanos, San Justo, San Javier, Garay, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, Caseros y General López”-

CUPOS PERMITIDOS:“Podrán aprehenderse como máximo: PATO CRESTON diez (10) piezas, PATO SIRIRI COMUN diez (10) piezas y PATO SIRIRI PAMPA cinco (5) piezas, con un máximo de doce (12) piezas en total en la sumatoria de las tres especies por cazador y en transporte, cualquiera sea la duración de la excursión de caza, o por día si la/s excursión/es se realiza/n en el mismo día” “Podrán aprehenderse como máximo cinco (5) piezas de PERDIZ CHICA COMUN en total, por cazador y en transporte, cualquiera sea la duración de la excursión de caza, o por día si la/s excursión/es se realiza/n en el mismo día” “La caza deportiva de la LIEBRE podrá ser de un máximo de dos (2) piezas en total por cazador y en transporte, cualquiera sea la duración de la excursión de caza, o por día si la excursión dura un (1) solo día” “En la caza de la PALOMA TORCAZA, la COTORRA, el MORAJÚ o NEGRUCHO, y el VARILLERO o CONGO: podrá aprehenderse un máximo de cincuenta (50) piezas en total de cada una de las especies citadas en el presente artículo por cazador y en transporte cuando se utilicen perdigones de plomo, cualquiera sea la duración de la excursión de caza, o por día si la excursión dura un (1) solo día. No hay límite de piezas cuando para su caza se utilicen cartuchos con perdigones que no contengan plomo”.

OTRAS CONSIDERACIONES: en la presente temporada de caza deportiva 2017 queda totalmente prohibida la utilización de municiones de plomo en áreas de humedales, como así también para la caza de todas las especies de anátidos (pato crestón, sirirí común, sirirí pampa) el cazador deberá arbitrar las medidas conducentes a no dejar piezas muertas o heridas abandonadas en los campos donde se realice la actividad, o en rutas, banquinas, etc. Junto con la licencia-permiso el cazador deberá portar la autorización por escrito del propietario u ocupante legal del campo donde realizó el acto de caza y la planilla individual de caza, la cual será “de uso, portación y devolución obligatoria.”