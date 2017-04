Gran labor de Nicolás González Deportes 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar AGENCIA PRENSAPRO NICOLAS GONZALEZ. En una notable recuperación fue décimo con el Torino.

Luego de un inicio que planteó más dudas que certezas -fue 40º en la clasificación del viernes- y de una alentadora mejoría el sábado -accedió al 32º lugar- la reconfortante labor de ayer le permitió conseguir su mejor resultado de la temporada a Nicolás González en Olavarría, conduciendo el Torino del A&P Competición.

El rafaelino fue octavo en su serie y largó desde la vigésima primera ubicación en la final. Una carrera especial en la que resultó fundamental el acierto del equipo en el cambio obligatorio de los dos neumáticos. El momento justo del ingreso y el trabajo preciso de sus auxiliares lo llevó a remontar en el ordenamiento, para finalizar décimo en esta tercera fecha del campeonato.

"La verdad que el balance terminó siendo positivo en una carrera bastante complicada y muy difícil; fue clave aprovechar la primera entrada y salir en el momento justo fue muy bueno. Me complicó un poco el limpiaparabrisas y eso me retrasó, ya que de no haber tenido ese problema podría haber terminado más adelante, pero igualmente el décimo lugar es muy bueno", señaló el piloto de Rafaela.