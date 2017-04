Llop rescató la actitud Deportes 03/04/2017 Redacción A pesar del 0-1 en Rosario, el DT de la ‘Crema’ destacó: “Lo importante es que el equipo está bien, está vivo, los chicos se matan y uno como entrenador se siente tranquilo por eso”, aunque “no feliz porque necesitábamos los tres puntos”, apuntó ‘Chocho’.

LLOP. / El "Chocho" fue ovacionado en el Marcelo Bielsa.

Valoro lo general, la actitud, el deseo de mejorar, que jugamos en todas las canchas de la misma forma, pero lo malo es que muchas veces nos hemos ido tristes y sin merecerlo, tampoco tenemos esa cuotita que tienen algunos de magia, o suerte. Es el pensamiento de Juan Manuel Llop, entrenador de Atlético de Rafaela, luego del 0-1 del sábado ante Newell’s en Rosario. La ‘Crema’ hizo un buen partido, fue competitivo, pero se volvió con las manos vacías.

En relación al encuentro, el DT analizó: “Estuvimos bien, el partido estaba para nosotros en el PT, iniciamos bien el ST, tuvimos situaciones y terminamos mal algunas jugadas. Perdimos el balón, después del gol de ellos no jugamos como en los primeros 60 minutos”.

Atlético le jugó de igual a igual a un Ñuls protagonista del torneo y más allá de la jerarquía del rival, la sensación fue que quizás, habría merecido algo más…

“Es lo que venimos haciendo desde hace siete u ocho meses, pasa que a veces te da bronca explicar siempre lo mismo, nos pasó con River, con Atlético Tucumán, San Lorenzo, nos pasa hoy (por el sábado), con Banfield, si tendríamos cuatro o cinco puntos más estaríamos un fenómeno”, declaró Llop, que luego destacó: “Lo importante es que el equipo está bien, está vivo, los chicos se matan y uno como entrenador se siente tranquilo por eso, pero no feliz porque necesitábamos los tres puntos”.

Una de las principales dificultades que tiene este equipo es la falta de efectividad a la hora de definir. Genera las situaciones, pero no puede concretar. “Con Arsenal estuvimos muy bien, creamos e hicimos, con Estudiantes también, con Aldosivi no estuvimos bien. Y esperemos que en el próximo partido podamos convertir, vamos a seguir trabajando, tratando de buscarle la solución, no queda otra. Es el camino y no tenemos que claudicar ante la adversidad que ese es el mensaje que emitimos desde el cuerpo técnico”, comentó el entrenador de Atlético.

Hacer bien las cosas, con todas sus limitaciones y virtudes, y no poder sumar puede significar un golpe duro, por eso es fundamental el trabajo en la semana, principalmente en lo anímico, con un plantel que no tiene permitido ningún bajón futbolístico porque ahí si verá imposible su salvación.

“Cuando nos pasó algo similar con San Lorenzo después fuimos y le ganamos a Racing, le dimos vuelta el partido. En eso trabajamos y está bien el grupo, el único camino es que no hay que bajar los brazos, hay que estar convencido de lo que vas a hacer, trabajamos siempre y ellos lo tienen claro. No hay que sentirse inferior al rival, eso también lo trabajamos y ese es el camino que decidimos recorrer, esperemos sacar toda la cantidad de puntos que necesitamos”.

El promedio lo condena, las últimas campañas lo colocan en la última ubicación en la tabla y luchar por la salvación se convierte en una misión más que complicada. La actual campaña, con 21 puntos y con 36 por jugar, es buena, claro está que no le alcanza. “Es nuestro presente, el pasado es el pasado y nuestro presente trataremos que sea el mejor posible, en eso trabajamos. No hay que claudicar, ante este tipo de situaciones hay que demostrar síntomas de rebeldía, esa es la realidad. No hay otro camino, si de pronto puede pasar lo peor, siempre con orgullo y dignidad que es lo que están haciendo estos chicos, los partidos que están haciendo, las ganas que le ponen en cada entrenamiento, ese orgullo y dignidad lo tienen permanentemente. Se tienen que quedar tranquilos”, advirtió Llop.