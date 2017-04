Macri afianzó el voto para octubre Locales 03/04/2017 Darío H. Schueri Las movilizaciones espontáneas en todo el país, fueron determinantes, aunque tanto por respaldo a Macri como por alejar el fantasma del regreso del kirchnerismo. En Santa Fe se van dirimiendo las posibilidades para las listas de octubre.

Las marchas "en defensa de la democracia" (o sea del presidente Macri) en todo el país no hicieron más que ratificar, a manera de encuesta ampliada, que aunque sea por oposición al beligerante kirchnerismo y a otros grupos reaccionarios minúsculos, Cambiemos hará una buena elección en octubre próximo. Para algunos, entre los que nos anotamos, las manifestaciones del sábado evidenciaron el estado de debilidad política del grupo gobernante, no de las instituciones que conforman la República (que, naturalmente son cuestionadas por la sociedad por elefantiásicas y no pocas veces corruptas).

Reutemann volvió al país luego de una delicada operación biliar en EE.UU. y fue pragmático como siempre: "Macri deberá ganar en octubre aunque sea por un voto; no va a cambiar la composición del Congreso, pero será político". En verdad, lo que el ex-gobernador santafesino quiso decir es que Cambiemos tendrá que imponerse en Capital Federal y Buenos Aires (básicamente) y, de ser posible, en Córdoba y Mendoza. El año pasado el analista Rosendo Fraga admitió en esta capital que en las Provincias gobernadas por el peronismo, ganarán las listas peronistas.

El "cuco K", con la excepción de Santa Fe junto al intrépido Agustín Rossi y quizás en Buenos Aires (¿con o sin Cristina?) difícilmente pueda armar listas químicamente puras en el resto del país. Habrá listas peronistas, genuinas o en frentes, entre las cuales se colará el massismo. En Santa Fe las huestes de Sergio Massa deambulan dentro de un viscoso proceso constructivo. El Frente Renovador como herramienta electoral (Partido) no existe en la Provincia. El diputado nacional Alejandro Grandinetti que llegó al Congreso de la mano de la coalición UNA quiere llevar como estandarte de su sector (que no tiene Partido continente aún) al empresario rosarino Eduardo Romagnoli. Grandinetti camina la Provincia junto al ex-dirigente obeidista Roberto Meli tratando de seducir compañeros peronistas -e independientes- que se quieran sumar a la gesta. El otro Partido formal que conforma el Frente Renovador en Buenos Aires y ya tiene autoridades constituidas en Santa Fe es UNIR. Tiene como aspirante a diputada nacional a la ahora periodista Amalia Granata; pero otros dirigentes del Partido de Alberto Asseff le quieren dar batalla interna a la rubia mediática. 100% Santafesino de Oscar "Cachi" Martínez, fiel a su estilo, prefiere navegar en las neblinosas aguas de la intriga hasta último momento. Y finalmente está el MID de Miguel Kilibarda que espera señales desde Tigre para diligenciar su apoyo institucional. En el peronismo, líder (que junte votos) se busca.

En Santa Fe, el Partido Justicialista fue sede de lo que, exageradamente entusiastas, sus protagonistas calificaron como un "hecho histórico": senadores, presidentes comunales e intendentes sembraron el germen del "Nuevo Espacio Peronista". Tres senadores e igual número de representantes comunales y municipales conformaron la Mesa de lo que efusivamente vociferaron en el acto: la fuerza de los territorios que tienen los votos. Aseguran los jefes comunales y municipales, que en el 2015 ellos sumaron 80 mil votos más que la lista gubernamental de Omar Perotti. El problema es que no pudieron trasladárselos; fueron a Miguel del Sel. Ahora pretenden orientar el nuevo proceso preelectoral. No lo ven así por ejemplo, los diputados Julio Eggiman y Claudia Giaccone del espacio Juntos por Santa Fe quienes, dicen que junto al Movimiento Evita, Luis Rubeo y otros, batallarán en otro andarivel justicialista. Huérfano de liderazgo desde que Carlos Reutemann decidiera dar el primer paso al costado en el año 2007, para alejarse definitivamente rumbo a Cambiemos en el 2015, el peronismo santafesino busca su macho Alfa.

En este turno electoral, quizás sin Antonio Bonfatti y José Corral en la cancha, Omar Perotti podría asumir aquel liderazgo. Pero el senador nacional rafaelino prefiere guardarse para la final del 2019. Viene de ganar hace dos años la senatorial y no quiere arriesgar. El presidente del PJ santafesino Ricardo Olivera anticipó que a mediados del mes de mayo tendrá lugar el Congreso partidario para definir de qué manera se competirá en las elecciones de este año. El "Chivo" Rossi es la piedra en el zapato a quitar. Corral, el blanco perfecto,

Finalmente el radicalismo santafesino logró colocar el barquito dentro de la botella con un documento de consenso (o necesidades colectivas) que anticipáramos en esta columna hace siete días. Básicamente, el radicalismo santafesino seguirá dentro del FPCyS (que puso en estado catatónico al PRO). Esto incluye el armado de las candidaturas para las elecciones provinciales (concejales, comisiones comunales e intendencias) "salvo que" -y aquí viene la excepción a la norma- los tres presidentes: el del comité nacional José Corral, comité provincial Julián Galdeano y de la convención Rodrigo Borla "por unanimidad" (si uno no quiere, dos no pueden) autoricen otras alianzas por afuera del FPCyS.

José Corral, lapidado cual hereje religioso por los dirigentes locales del PRO (hasta la ex- peronista Alejandra Vucasovich se le animó) después del resultado anunciado por la Convención radical del pasado miércoles (que duró los diez minutos que tardó el ministro Pullaro en leer el documento) está en una volcánica situación dentro de Cambiemos. A ojos vista, el intendente de Santa Fe tiene dos caminos posibles para redimirse ante el buró nacional PRO: o acepta la candidatura a diputado nacional que los dirigentes del PRO santafesino aseguran ya le pidió el presidente Macri, o arma lista de candidatos a concejales en Santa Fe por Cambiemos (haciendo uso de la excepción a la norma que fijó la Convención). Cualquiera de los dos escenarios posibles le significará la ruptura definitiva con el FPCyS, y consecuentemente el riesgo de perder la presencia que su sector tiene en el gabinete de Miguel Lifschitz. Allegados a Corral blanden a manera de descargo las declaraciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien no hace otra cosa más que ratificar lo que intuimos en el párrafo anterior. La gente de Corral cree que las operaciones de prensa en contra de su líder, pergeñadas en despachos oficiales nacionales, tuvieron como objetivo instalar la candidatura a diputado nacional de Luciano Laspina. ¿Y qué otra cosa sucederá si no va Corral?



¿Trocó el gobierno la intención inicial de descontar los días de paro docente por el alargue de las clases (que nunca se producen en los hechos) para darle aire a Sonia Alesso en su puja de política nacional? Lo cierto es que, a contramano de los demás gremios estatales (UPCN-ATE- AMRA y hasta la FESTRAM) que aceptaron el aumento del 25% (en cuotas, es verdad) la docencia santafesina optó por seguir en estado combativo rechazando el aumento ofrecido. Santa Fe no es de las provincias que peores salarios docentes abona; está décima (sin aumentos) en el ranking nacional que encabeza Tierra del Fuego con un salario de maestro de grado sin antigüedad con jornada simple de $ 22.018. Siguen Neuquén, Santa Cruz, Salta, Chubut, San Luis, La Pampa, Tucumán, Córdoba y Santa Fe con $ 12.052. Luego viene el lote de provincias con los $ 9.672 garantizados por la paritaria nacional 2016.