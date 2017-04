Federer volvió a darse el gusto Deportes 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA BRAZOS EN ALTO./ El suizo ganó su tercer título en Miami.

MIAMI, 3 (AFP-NA). - El suizo Roger Federer, cuarto favorito, venció este domingo al español Rafael Nadal, quinto sembrado, y ganó por tercera vez el título en el Masters 1000 de Miami. Federer superó por 6-3, 6-4 a Nadal, al que le sigue siendo esquivo este torneo, en el que ya perdió cinco finales. Para Federer este fue su título número 91, de los cuales 26 en torneos Masters 1000. El suizo necesitó dos quiebres para llevarse el partido. En el noveno game del segundo set, Federer logró el segundo quiebre que lo despegó a 5-4 y quedó a las puertas de la victoria, que logró con su servicio en el game siguiente.

En el primer set Federer logró el primer quiebre en el noveno game para encarrilar el parcial y ganarlo 6-3. Federer se llevó un premio de 1.175.505 dólares y 1.000 puntos para el ranking, mientras que Nadal ganó 573.680 dólares y 600 puntos. Este lunes Federer aparecerá en el cuarto lugar del ranking de la ATP y Nadal en el quinto.

El Expreso Suizo se sobrepuso al agotamiento por el calor reinante en la cancha y a los siete tiebreaks que ha tenido que jugar en los partidos anteriores. "No tengo 24 años, así que las cosas han cambiado en gran manera y probablemente no voy a jugar ningún evento de corte de tierra batida excepto el francés (Roland Garros)", señaló Federer. El suizo añadió que "eso es lo que se va a ver, necesito descansar, mi cuerpo necesita sanación, también necesito tiempo para prepararme, probablemente se me verá de nuevo en Francia".