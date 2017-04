Selección: Que pase el que sigue Deportes 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO PRESENTACION. Edgardo Bauza fue puesto en el cargo por Armando Pérez en el predio de Ezeiza.

Hoy puede definirse el futuro de Edgardo Bauza como entrenador principal de la Selección Mayor; es que la noria gira a una velocidad tal, que es necesario recuperar archivos propios para poner en contexto este nuevo disparate criollo a punto de consumarse.

Bauza fue presentado en el predio de Ezeiza el 5 de agosto del año pasado; acababa de rescindir con Sao Paulo para cumplir uno de sus sueños como técnico y Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora, tomó esa decisión, según sus propias declaraciones hace unos días antes de expirar su mandato, en soledad.

Calificarla de "aventurada", en parte sería irrespetuoso para con un entrenador que se consagró en dos oportunidades como campeón de la Copa Libertadores dirigiendo a Liga de Quito y a San Lorenzo de Almagro, y también con un dirigente que restauró el orden institucional y económico en un club como Belgrano de Córdoba, llamado casi a la desaparición hace una década nada más. Sin embargo, las convulsionadas horas que se vivieron, especialmente el año pasado, en AFA con el aditamento de una feroz lucha de poderes, tornaban esa elección como de alto riesgo.

El Patón nunca contó con el consenso adecuando, excepto el de Marcelo Tinelli por obvias razones, en tanto pope del Ciclón, y si bien todo empezó con planetas alineados, logró hacer deponer la decisión de Lionel Messi en dejar la albiceleste y el equipo se impuso ante Uruguay en Mendoza la noche de su debut, todo estaba frágilmente sujetado.

"Sueño con salir campeón" expresó con rostro relajado y con el orgullo que le brotaba por los ojos; atrás quedaba un ciclo exitoso pero también breve liderado por Gerardo Martino, aplastado por las infamias y la anarquía afista y también, por un incumplimiento de contrato de Bauza para con el club brasileño, independientemente de las cláusulas que ahora se han convertido en coartadas perfectas.

Hay mucho de paradójico para revisar en este tiempo donde el rosarino ocupó el lugar que otro "Canalla" explotó al máximo casi cuatro décadas atrás llegando a Campeón del Mundo como César Menotti; por ejemplo, Bauza debutó paralelamente con el ciclo de Tité al frente del Scracht.

Claro que 8 partidos después, el equipo brasileño ganó todos los puntos en estas eliminatorias, lo que significa un récord para esta competencia, supo liderar un recambio virtuoso y a cuatro fechas del final ya clasificó para el próximo mundial, mientas que Argentina, que se encontraba en lo más alto de las posiciones de la mano del Tata Martino, ahora y después de conseguir solo tres victorias, necesitaría el recurso del repechaje para intentar llegar a Rusia.

Es decir, un paso para atrás en estos siete meses donde no solo la impericia del técnico sino también, el irreflexivo entorno que incluyó rendimientos individuales inaceptables de los jugadores emblemáticos, gravitó fuertemente.

Es un secreto a voces que Edgardo Bauza dejará su cargo en estas horas empujado por los resultados, la falta de carisma y el desamparo político; también lo es que, repitiendo fórmulas gastadas, el nuevo staff de calle Viamonte, irá tras los rastros de otro entrenador que deberá rescindir su vínculo y por el que habrá que poner millones, si se trata por ejemplo de Jorge Sampaoli, que mira de reojo estos acontecimientos.

A todo esto, Martino y su cuerpo técnico aguardan que con el flujo de recursos que ingresarán por los nuevos contratos de televisión, se les cancele los $ 13.000.000 por los servicios prestados no hace mucho tiempo.

Nada resuelto y mucho por arreglar mientras sigue vigente la lógica: "que pase el que sigue".



DESCARGO DE LIO

"En tercer lugar, niego en forma terminante, haber ofendido al árbitro asistente nro. 1 en el partido versus Chile, ni mucho menos que mi conducta encuadre dentro de lo normado por el art. 57 del Código Disciplinario de FIFA".

"Sí admito haber tenido un dialogo con dicho árbitro, el cual de ser de nacionalidad brasileña, y estar a escasos centímetros mío, entendía perfectamente lo que yo decía, a tal punto que hemos conversado de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos hayan ofendido o injuriado al árbitro. Prueba esta situación que el asistente jamás llamó al árbitro principal ni siquiera para advertirle de mi conducta".

Algunos extractos del original descargo que Lionel Messi firmó en Santa Cruz de la Sierra después de ser notificado de la dura sanción.

Como se observa, los asesores legales han trabajado sobre un clásico texto de negación a la realidad para intentar morigerar lo expresado por el organismo internacional. Parte de una estrategia que se seguirá profundizando mientras todos esperan que se reduzca la pena que a pesar de ser ajustada a los hechos, al ser de máxima, resulta capciosa en el actual contexto político.

Argentina necesita paz y no hay muchas señales en el futuro inmediato en esa dirección ya que la sensatez, ha quedado sirviendo café en la mesa de al lado.