Historias de proezas y derrotas Información General 03/04/2017 Redacción La esperada venganza

Los miró abiertamente. Sin vacilación ni debilidad. Estaba cercado, pero no iba a permitir que lo vieran flaquear, que los otros disfrutaran un solo instante con su caída. Altivo, los enfrentó con un grito exasperado:

-¡Vengan! ¿Qué están esperando?

Silencio. Rigidez inmutable, como si estuvieran adheridos al suelo. Tal vez aguardaban un aviso para saber qué hacer o reflejaban el triunfo, el gozo anticipado de la venganza con el fascinante sabor de la superioridad.

Quieren cobrarse lo que hice en San Carlos. Ahora debo pagar la traición. Nunca podrían perdonar ni olvidar ese hecho. No sólo ellos; por momentos él también se sintió triturado por haber asumido una postura que tal vez hubiera avergonzado a su padre, de quien había heredado el ejercicio del poder absoluto sobre la tribu. Actuó arbitrariamente, con una frialdad que no reparaba en la compasión ni en el dolor con tal de alcanzar sus propósitos. Así pude hacerme una casa de ladrillos y dormir en sábanas de hilo. Era el beneficio por vender a los cristianos el ganado que robaban los indios sublevados. Claro, esas cosas provocaron en seguida el resquemor y la envidia. También le sirvieron para conseguir la confianza y amistad de los comandantes de fronteras. Un día resolvió enrolarse junto a las filas de las milicias patriotas. Fue una decisión crucial, quizá la más feroz y desgarrante que le había tocado en el carácter de jefe. Significaba incitar un cruel enfrentamiento entre los integrantes de su raza. Hubo alzamientos, malestar y beligerancia, el odio fue generalizándose hacia él. No titubeó en matar. Se granjeó el respeto y la pasiva adhesión de algunos. El latente y vengativo anhelo de otros.

Sí. Ahora podrán hacerlo. Llegó el momento. Pudo suceder antes el acto que encarnaba todo el repudio y la humillación de su raza. Durante muchos años esperó el lanzazo o la veloz puñalada. Como tormenta siniestra que lo abatiría. Y llegó el combate de San Carlos.

Esa tarde el legendario Calfucurá tenía la jefatura del enemigo: los indios salineros, ranqueles, manzaneros del Neuquén. Se había propuesto reparar el bochornoso agravio que el gobierno cometió al apoderarse de las tolderías de Manuel Grande y Chipitruz, apresando a los jefes y destinando sus indios al ejército de línea. Luego de conseguir la aprobación de varios caciques amigos, el poderoso Piedra Azul decidió llevar a cabo la guerra al frente de seis mil lanzas.

Entonces el general Rivas me pidió ayuda. No pude negarme. Nada deseaba tanto como luchar contra Calfucurá. Supo lo que representaría para él vencerlo: honor, prestigio, admiración de todos. Casi con morboso regocijo se aprestó a cumplir esa hazaña; no concibió otra meta que el triunfo categórico. Lo enardeció la resistencia de su gente. Es lo que esperé toda la vida y un grupo de miedosos no me lo va a echar a perder. Debió demostrar que era el jefe, la voz que todos los pampas tenían la obligación de obedecer sin reserva; y así, a manera de escarmiento, hizo fusilar por un pelotón a todos aquellos que rehusaban enfrentarse con los suyos.

No. Ni el olvido ni el perdón. Ahora, la venganza. Lo sabía muy bien, le bastaba deslizar la vista sobre los rostros curtidos de quienes bruscamente asumían el papel de aviesos verdugos. No iba a claudicar, ninguno notaría un gesto de duda o abatimiento. De pie, firme, hasta el final.

Ahora vas a ver, compadre, por primera vez pelear de a pie a los indios como los de línea, le había gritado al general Rivas aquel día en San Carlos, cuando impuso a sus hombres romper la pétrea defensa formada por los indios de Calfucurá que combatían desmontados, sin dar un metro de ventaja, con la inflexible voluntad de luchar a muerte. Y entonces los hice echar pie a tierra y largar los baguales. Yo rugía como un tigre mientras se dispersaban o caían muertos. Primero a caballo, después a pie, con lanza, facón o boleadora, pretendió llevar a sus hombres a la victoria. Algunos prefirieron desertar antes que matar a un hermano. Y le pedí al general Rivas que mandara un piquete a las órdenes del manco Rebución para fusilar a los cobardes. Fusilé un montón y derrotamos a Calfucurá con los que quedaron. Pero nada -ni el hecho de haberse convertirlo en el héroe de San Carlos, ni que por su empuje y determinación los cristianos alcanzaron el triunfo, ni comprobar (transformado en concreta realidad el sueño alimentado a lo largo de tantos años) que Calfucurá, con el arreo perdido y la mayoría de sus guerreros diseminados como fantasmagóricas figuras, era arrastrado por sus hijos lejos del campo de batalla-, pudo librarlo del íntimo y atroz convencimiento de haber traicionado a los suyos. Por eso le pareció un trofeo excesivo, casi increíble, que el general Rivas, sudoroso y ensangrentado, bajara del caballo y lo abrazara delante de los otros jefes y comandantes de milicia y gritara de satisfacción y orgullo para expresar que se había portado como un general argentino y merecía las presillas de oro.

El fin no llegó aquel tía. La muerte anduvo esquivándome hasta ahora. Ya no soportaba la acusadora e hiriente mirada de esos hombres tiesamente alineados a su alrededor.

-¡Vamos! ¡Atropellen nomás!

Con las manos atadas a la espalda, sólo le quedaba el grito, torvo y pretencioso. ¡Si hubiera podido empuñar un facón o una lanza!

-Apunten bien y no me vayan a errar, porque si vuelvo a tomar

el mando los haré fusilar como en San Carlos -quiso ultrajarlos con el recuerdo de aquello que resultaba más revulsivo y abominable, tal vez no tanto para ellos sino para él-. ¡Vamos! ¡Quiero que todos vean cómo muere Cipriano Catriel, de nombre pampa Marí Ñancul!

Alguien dio rápidamente un paso. Un relámpago de acero se clavó en su pecho torturado.