Crearán una Comisión de Desarrollo Urbano

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo un proyecto de ordenanza para crear la "Comisión de Desarrollo Urbano", que se encargará de "la planificación urbana de la ciudad, con el objeto de estudiar normativas existentes y/o futuras relacionadas con el urbanismo y la construcción, a fin de realizar propuestas nuevas o de modificación de las mismas".

Estará integrada por dos representantes del DEM, dos del Concejo (un opositor y un oficialista), y delegados del Colegio de Arquitectos, de la Asociación de Profesionales de Ingeniería, del Colegio de Profesionales de Ingeniería Civil, otro del Colegio de Técnicos y Maestros Mayores de Obra, de la Asociación de Agrimensores, del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, de la Cámara de la Construcción y/o de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela. Al menos las actividades de los funcionarios públicos serán ad honorem. El resto de las entidades privadas determinarán si habrá o no remuneración.

Se deberá reunir al menos una vez por mes y tendrá como funciones:

* estudiar normas urbanísticas tomando como base los lineamientos generales que se definan en el marco de un plan de ordenamiento territorial,

* Revisar y proponer modificaciones al Código Urbano y al Reglamento de Edificación;

* Estudiar aquellas disposiciones establecidas en la Ordenanza Tributaria relacionadas con la construcción y el uso del suelo.

* Estudiar todas aquellas disposiciones y normativas existentes relacionadas con el urbanismo y la construcción, proponiendo modificaciones.

Todos los dictámenes no serán vinculantes, es decir, que sólo serán sugerencias y no estarán los funcionarios obligados a obedecer su postura.