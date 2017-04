Muestra de Mery García en Parra Hotel & Suites Información General 03/04/2017 Ana Paula Rosillo Sus cuadros se sitúan entre las emociones, los trazos, el expresionismo y el abstracto figurativo. Una interesante muestra para no dejar pasar. Cuando el placer de pintar traza el ritmo de la vida.

Ampliar FOTO APR GARCIA./ Exhibe 17 cuadros en el Parra Hotel & Suites.

Mery García es chaqueña, actualmente reside en Rafaela, su historia comienza en un pueblo, luego se muda a Resistencia donde vivirá durante 20 años. Se desempeñó como maestra de la Escuela Normal N° 1 del Chaco durante 30 años. Si bien su vida se encuentra signada por el trabajo, hubo una actividad que se mantuvo constante: “siempre pinté, desde muy pequeña, el vínculo con la pintura surgió a partir de un viejo recuerdo, en la casa de mi tía, cuando vi un cuadro que ella estaba pintando, ese momento resultó iniciático, ya que ella fue quien me guió en mis primeros pasos”. Mery hace referencia a una pintora búlgara Nenka Incoff.

“Mientras ejercía la docencia fui tomando clases con un profesor de Resistencia, Ricardo Jara”. Entre sus inicios recuerda que para realizar diligencias de la farmacia, viajó todos los meses durante veinte años a Buenos Aires, a realizar gestiones. “Así me inscribí en el instituto Cleo, donde fui tomando clases con los mejores profesores en todas las técnicas, realismo, hiperrealismo, incluso tomé clases con un profesor canadiense y con al menos veinte profesores de nuestro país”, relata al comentar su trayectoria vinculada a la pintura. En 1988 participó en el “Centro Friuliano de Arte Plastiché de la Regione Autónoma Friuli Venezia Giulia”, en una exposición de arte y artesanías para la que fueron convocadas personas de todo el mundo descendientes de friulianos. “Fui invitada a presentar seis obras pintadas sobre cuero, para mí fue un verdadero honor, algo muy significativo ya que mis abuelos maternos eran friulianos”. Participaron entonces treinta y nueve personas de once países, seleccionadas por un jurado especial.



EN LA BUSQUEDA

Hace unos años, apareció la necesidad de realizar pinturas abstractas, entonces no hallaba un profesor que fuera acorde a su búsqueda. Hasta que irrumpe entre el horizonte de posibilidades el Instituto Rosario Arte, que otorga títulos nacionales y oficiales. “Me inscribí, tomé clases y este es el quinto año que voy a asistir a las clases de Nacy Torre, una profesora de Buenos Aires, que se dedica al abstracto figurativo”, comentó. También vale destacar entre sus profesoras de Rafaela a Nelly de García, una referente en su obra.

Utiliza en sus pinturas acrílicos y óleos, espatulado, ponceado, pincel y técnicas de la pintura decorativa que llegaron al país hace 30 años aproximadamente. Entonces resultaban desconocidas en Argentina y la comenzaron a utilizar mucho los norteamericanos. Ante la versatilidad del mundo actual, Mery descansa en una certeza de siempre, “la pintura es mi terapia, es un verdadero placer”.

Las temáticas de sus obras son el paisaje, las flores, la música y lo que más disfruta son las marinas. El momento de comenzar a pintar es especial, explica que “soy admiradora de Sara Kay, cuando se puso de moda, realicé diversas producciones en cuero que resultaron muy encargadas”.

A través de Viviana Bernardi se enteró de este espacio de exposición, actualmente exhibe diecisiete cuadros en las salas de Parra Hotel & Suites durante los próximos tres meses. Las perspectivas a futuro son seguir viajando a Rosario y continuar apostando por la pasión que nunca abandonó, con verdadero ímpetu y dedicación.