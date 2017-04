Randazzo irá a las internas Nacionales 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

Mientras se prepara para un lanzamiento político que aún no tiene fecha, Florencio Randazzo fue el sábado el gran protagonista ausente de una jornada en Junín convocada en su nombre. Allí, las máximas caras del peronismo no cristinista que quiere una renovación anunciaron un acuerdo: habrá internas en el peronismo.

Como saben que Randazzo es la carta más fuerte que tienen para ir a las PASO, aquellos sectores del PJ comenzaron un operativo clamor para que el ex funcionario encabece la boleta a senador por la Provincia. Según confiaron fuentes presentes en el encuentro, el sábado se procuró nombrar a Randazzo como uno de los dirigentes que forma parte activa del armado, aunque todos se cuidaron de no mencionarlo como un candidato firme. En principio se especulaba con que Randazzo rompería el hermetismo a fines de abril, pero desde la organización del evento negaron a este sitio que haya una fecha definida. En tanto, ya se planea un próximo encuentro de este tipo, pero eso se definirá luego del paro nacional de este jueves al que adherirán desde la oposición a Mauricio Macri. "Llegamos al compromiso de todos los participantes de que haya PASO sí o sí. Tiene que haber internas", confió uno de los máximos referentes del encuentro, lo que tuvo una inmediata repercusión en el sciolismo, que salió a marcar que el ex gobernador bonaerense estaría dispuesto a enfrentar a Randazzo.