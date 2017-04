Joven de 19 años murió quemada por su novio Policiales 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Familiares de una joven de 19 años que murió tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo, en un confuso episodio que tuvo lugar en una vivienda de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, apuntaron contra el exnovio como sospechoso de haberla prendido fuego.

Mariela Ayelén Sandoval falleció el viernes 24 de marzo en el Hospital Evita de Lanús, luego de agonizar durante cuatro días. La familia de la joven apuntó contra su exnovio, Ariel Paiva, de 20 años, y sostiene que él la mató, mientras que su expareja aseguró que ella se suicidó.

Camila Ruiz, prima de la víctima, se refirió al episodio y detalló: "Ariel dice que Mariela llegó a la casa, que queda en General Paz al 4900, a la madrugada y que él estaba durmiendo. Como ellos habían vivido juntos, ella tenía una llave".

"Nos dijo que discutieron y que ella agarró una botella de alcohol y fósforos y se fue a la planta alta. El se quedó abajo, escuchó gritos y cuando subió Mariela estaba toda quemada", indicó.

En la continuidad de su relato, señaló: "Nosotros no creemos eso, porque Mariela no tenía motivos para hacer algo así". "Era una piba alegre y cuando se peleó con Ariel estaba bien, se empezó a maquillar de nuevo y a sacarse fotos. Cosas que él no la dejaba hacer cuando eran novios", agregó.