Formativas: jugaron la segunda

Ampliar FOTO PRENSA ARB BEN HUR - ATLETICO./ Uno de los duelos.

El Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina tuvo un sábado a puro básquet, ya que se disputaron las cuatro tiras previstas, todas en la ciudad de Rafaela. También hubo actividad del Minibásquet entre los equipos rafaelinos que se enfrentaron.

Los resultados fueron los siguientes: Categoría U13: Argentino Quilmes 44 vs. 9 de Julio 70; Independiente 39 vs. Libertad de Sunchales 62; Peñarol 13 vs. Unión de Sunchales 63 y Ben Hur 58 vs. Atlético de Rafaela 49.

Categoría U15: Quilmes 35 vs. 9 de Julio 81; Independiente 68 vs. Libertad 73; Peñarol 17 vs. Unión 82 y Ben Hur 58 vs. Atlético 74.

Categoría U17: Quilmes 64 vs. 9 de Julio 62; Independiente 43 vs. Libertad 83; Peñarol 18 vs. Unión 87 y Ben Hur 69 vs. Atlético 54.

Categoría U19: Quilmes 54 vs. 9 de Julio 69; Independiente 56 vs. Libertad 95; Peñarol 46 vs. Unión 72 y Ben Hur 57 vs. Atlético 70.



POSICIONES

Categoría U13: Libertad y Ben Hur 4 puntos; 9 de Julio 3; Unión, Quilmes e Independiente 2; Atlético y Peñarol 1.

Categoría U15: Unión, 9 de Julio y Libertad 4 puntos; Atlético 3; Libertad "B", Independiente, Ben Hur y Quilmes 2 y Peñarol 1.

Categoría U17: Unión, Libertad y Ben Hur 4 puntos; Quilmes 3; Libertad "B", Atlético, 9 de Julio e Independiente 2; Peñarol 1.

Categoría U19: Libertad y Unión 4 puntos; Ben Hur y 9 de Julio 3; Atlético, Quilmes e Independiente 2 y Peñarol 1.

Próxima fecha (3ª): 9 de Julio vs. Independiente; Ben Hur vs. Argentino Quilmes; Libertad vs. Peñarol y Unión vs. Libertad "B". Libre: Atlético.