Ben Hur, atento a los cambios en los torneos Deportes 03/04/2017 Redacción La Mesa del Federal A estudiará posibles cambios en el próximo campeonato. Una de las opciones es sumar equipos, pero de acuerdo al mérito deportivo del último torneo, donde BH fue finalista.

En las próximas semanas comenzarán a llegar las definiciones sobre una nueva reestructuración de los torneos organizados por el Consejo Federal, siguiendo las líneas de la nueva conducción del fútbol argentino a partir de la asunción de "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA.

En tal sentido, se habla de reformas en el Federal A, y una firme posibilidad de unificar el Federal B con el Federal C, aunque en estas últimas categorías sería para 2018.

Por ahora no hay precisiones, solo rumores y debe tomarse ello como tal. No obstante, una nota aparecida en el sitio ascensodelinterior.com.ar abre ciertos interrogantes respecto al venidero Federal A y algunos clubes que quedaron a las puertas del ascenso el año pasado, entre ellos Ben Hur de nuestra ciudad, estarán atentos a la marcha de los acontecimientos.

Los cambios serán consensuados por la Mesa de la categoría conjuntamente con el Consejo Federal. Actualmente del certamen toman parte 36 clubes y se barajan tres alternativas posibles de acuerdo a lo publicado por el citado portal del fútbol federal:

- Reducir el número de instituciones a 20/22 equipos y "superprofesionalizarla" para poder vender el campeonato a la TV, al mejor estilo B Metropolitana. El punto negativo es que implicaría varios descensos y muchos Km por recorrer.

- Mantener la cantidad de equipos y seguir con similar sistema de campeonato o alternativamente definir 3 zonas de 12.

- Incrementar el número de participantes a 48 o 60. Esta es otra de las posibilidades que desde hace años se viene analizando. Sumar equipos al torneo para que se lo pueda regionalizar coherentemente. Si bien implicaría menos dinero para los clubes tendría aparejado un menor gasto en viajes y estadías. El dato clave para esta reforma es que los equipos a incorporar lo harían por mérito deportivo en función al último campeonato y teniendo en cuenta las diferentes regiones.

De comenzar el próximo Torneo Federal A (Septiembre 2017) con más equipos, debería definir sus participantes a incorporar antes del mes de mayo 2017, ya que en junio 2017 iniciaría el Federal B.

Está claro que si prosperara esta última alternativa, el hecho de haber sido finalista le brindaría a Ben Hur un buen marco de referencia para ser tenido en cuenta. No obstante, también deberá esperarse la cantidad de equipos de la órbita federal que desciendan de la B Nacional. Si finalizara hoy tres de los cuatro descensos son del interior.



FEDERAL B 2017

Por el momento está descartado cualquier torneo Promocional con vistas a ascender equipos al Federal A en caso de que este incremente su nómina. Por lo tanto el próximo Federal B daría inicio entre el 11 y 18 de Junio 2017 con fecha de culminación en diciembre 2017 (aunque algunos aventurados especulan en que se puede alargar para los meses del verano 2018). El sistema será similar al actual.

También en esta categoría se incorporaría por mérito deportivo a varios equipos del Federal C que actualmente se está disputando en busca de homogeneizar las Zonas de cada región y para "suplantar" equipos en caso de que alguno se incorpore al Federal A si finalmente se suman equipos.