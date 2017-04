Ultiman detalles para el regreso de MotoGP Deportes 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar PRENSA MOTOGP MOTOGP. Largada del Gran Premio Motul de la República Argentina en 2016.

La ciudad de Termas de Río Hondo se prepara para recibir el próximo fin de semana a la máxima categoría del motociclismo internacional, el MotoGP, que llegará para disputar la segunda fecha de la temporada 2017, tras un espectacular arranque en Qatar.

El equipamiento de Dorna y de todas las escuderías ya se encuentra desplegado en el circuito, mientras se está completando el armado de los diferentes sectores, con especial atención a la condición de la pista, las tribunas, el área de hospitalidad, los boxes, el paddock, el centro de prensa y los accesos para el público.

La primera actividad de interés en el escenario será la conferencia de prensa pre-evento prevista para el jueves 6 de abril a las 12:00 en el Centro de Prensa. Estarán los siguientes pilotos: Maverick Viñales (Yamaha) el ganador del Gran Premio de Qatar, Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha), Marc Marquez (Honda), Aleix Espargaró (Aprilia) y Scott Redding (Ducati).

Ese jueves entre las 12:45 y las 14:00 se efectuará la prueba técnica de la pista y entre las 14:00 y las 16:00 los pilotos podrán recorrer el circuito -a pie o en bicicleta- para familiarizarse con las condiciones del asfalto, en tanto que a las 15:00 se efectuará la inspección de seguridad.

El programa del fin de semana se resume en estos horarios:

Viernes 7: de 09:00 a 09:40 Moto3 FP1; de 09:55 a 10:40 MotoGP FP1; de 10:55 a 11:40 Moto2 FP1; de 13:10 a 13:50 Moto3 FP2; de 14:05 a 14:50 MotoGP FP2 y de 15:05 a 15:50 Moto2 FP2.

Sábado 8: de 09:00 a 09:40 Moto3 FP3; de 09:55 a 10:40 MotoGP FP3; de 10:55 a 11:40 Moto2 FP3; de 12:35 a 13:15 Moto3 Clasificación; de 13:30 a 14:00 MotoGP FP4; de 14:10 a 14:25 MotoGP Clasificación1; de 14:35 a 14:50 MotoGP Clasificación 2 y de 15:05 a 15:50 Moto2 Clasificación.

Domingo 9: de 09:40 a 10:00 Moto3 Warm up; de 10:10 a 10:30 Moto2 Warm up; de 10:40 a 11:00 MotoGP Warm up; a las 13:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas; a las 14:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas y a las 16:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.



LAS POSICIONES

Así están ordenados los campeonatos tras disputarse el Gran Premio de Qatar:

MotoGP: Maverick Viñales (Yamaha) 25 puntos; Andrea Dovizioso (Ducati) 20; Valentino Rossi (Yamaha) 16; Marc Marquez (Honda) 13; Dani Pedrosa (Honda) 11; Aleix Espargaró (Aprilia) 10; Scott Redding (Ducati) 9; Jack Miller (Honda) 8; Alex Rins (Suzuki) 7 y Jonas Folger (Yamaha) 6.

Moto2: Franco Morbidelli (Kalex) 25 puntos; ThomasLuthi (Kalex) 20; Takaami Nakagami (Kalex) 16; Miguel Oliveira (KTM) 13; Alex Marquez (Kalex) 11; Luca Marini (Kalex) 10; Fabio Quartararo (Kalex) 9; Lorenzo Baldassarri (Kalex) 8; Xavi Vierge (Tech 3) 7 y Axel Pons (Kalex) 6.

Moto3: Joan Mir (Honda) 25 puntos; John McPhee (Honda) 20; Jorge Martin (Honda) 16; Aron Canet (Honda) 13; Romano Fenati (Honda) 11; Andrea Migno (KTM) 10; Niccolò Antonelli (KTM) 9; Fabio Di Giannantonio (Honda) 8; Marcos Ramírez (KTM) 7 y Adam Norrodin (Honda) 6.