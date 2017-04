Excombatientes en un acto en Plaza de Mayo Nacionales 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Agrupaciones de excombatientes nucleadas en la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA) conmemoraron ayer los 35 años del inicio de la guerra de Malvinas a través de un acto en Plaza de Mayo, al que concurrieron organizaciones kirchneristas y de izquierda. Algunos de los dirigentes que participaron del acto, que tuvo lugar durante la tarde de este domingo, fueron el exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas Daniel Filmus, la exembajadora argentina ante el Reino Unido Alicia Castro, el diputado nacional de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque (FpV), el líder del MST, Alejandro Bodart, el dirigente de Miles Luis D ´Elía, y el veterano de Malvinas y periodista Edgardo Esteban, entre otros.

En diálogo con NA, Filmus señaló que, al igual que todos los 2 de abril, "es un día para homenajear y recordar los que cayeron en Malvinas y también a los que volvieron y que llevan en su cuerpo y en su mente las heridas del conflicto bélico". "El mejor homenaje es seguir luchando pacíficamente para que el Reino Unido no pueda dejar de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Lo importante es que sea una política de Estado y no una política de gobierno", reflexionó.

El exministro de Educación destacó que este nuevo aniversario del comienzo de las acciones bélicas en las islas tiene como rasgo distintivo el hecho de que se produce en el marco de una política gubernamental que, según dijo, "no ha colocado como eje central la demanda del reclamo por Malvinas".

Para Filmus, pese a que Argentina venía ganando apoyo en el concierto internacional de Naciones, incluyendo no sólo al Mercosur y la CELAC sino además el G77+China", no sólo al reclamo de soberanía territorial sino además "a la posesión económica de los recursos naturales en el Atlántico Sur", la Cancillería argentina -a cargo de Susana Malcorra- se embarcó en un acuerdo que otorgaba facilidades al Reino Unido para la explotación de hidrocarburos, pasando por alto la legislación argentina.

En la misma línea, Bodart aseguró que "el acuerdo bilateral que firmaron con Gran Bretaña no sólo permite el saqueo de petróleo y pesca por transnacionales, sino que dispone la ‘cooperación militar’ con la potencia ocupante".

Luego del acto, la Comisión de Familiares de los caídos realizó una misa en la Catedral Metropolitana para recordar a los excombatientes fallecidos en las islas. La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Enrique Eguía Seguí, obispo auxiliar y provicario general de Buenos Aires.