Mensaje a todos los mandos intermedios del mundo
Locales 03/04/2017

Por Holger Zenklussen (*)



En un primer artículo, el pasado sábado, nos enfocamos en la Declaración de Principios para las personas que ocupan cargos considerados como mandos medios (capataces, supervisores, encargados, jefes, asistentes, entre otros). Ahora quiero transmitir una modesta idea para ellos: crear hermandades de mandos intermedios en cada pueblo, en cada ciudad y en cada región.

Además, como mensaje, espero que la vida de San José ilumine vuestra acción, sirva de modelo de reflexión y asegure un triunfo total a los equipos humanos por vosotros conducidos. Propónganse aumentar la eficiencia de conducción desarrollando al máximo sus capacidades directivas. No se aíslen en sus funciones de mando, compartan sus experiencias con otros jefes de otras empresas o industrias; aislarse es quedar definitivamente derrotado frente a las exigencias del mundo actual. Ser jefe es un oficio, no interesa en qué lugar o actividad se ejerza... por eso les recomiendo unirse, formar asociaciones de mandos intermedios, verdaderas fraternidades para trabajar juntos por un mundo mejor.

Revisen sus vidas, vean si a lo largo de los años de trabajo ha quedado un saldo de cualidades de un buen jefe, entre las que podemos enumerar: comprender la naturaleza humana; ser realista para marcar virtudes y defectos; aceptar a las personas tal cual son; cooperadoras con sus subordinados e interesarse por ellos; desear enseñar a otros para ayudar a progresar; tener autoridad al hablar sin provocar antagonismos; no perder nunca "los estribos"; exigir sin exceder las capacidades de los subordinados; combinar persistencia con paciencia; mantener la disciplina individual y grupal; insistir en materia de seguridad en el trabajo y prevención de accidentes; atender las quejas en forma rápida y objetiva; elogiar a quien lo merezca; poseer una actitud mental positiva para hacer frente a cualquier situación; apreciar el cumplimiento y evitar hacer promesas que no se puedan cumplir, actuar siempre con sinceridad.

Y finalmente buscar siempre la eficiencia para aumentar el rendimiento y elevar la productividad, teniendo siempre presente las exigencias del Bien Común.





(*) Es consultor internacional de empresas e instituciones. El presente artículo forma parte de su libro "El Taller de Nazaret", donde sintetiza sus ideas sobre el mundo del trabajo, las personas y las organizaciones.