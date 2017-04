River le ganó a Godoy Cruz Deportes 03/04/2017 Redacción Fue 2 a 1 en Mendoza. Los goles: Lucas Alario y Rodrigo Mora. Javier Correa había igualado transitoriamente para el 'Tomba'.

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Rodrigo Mora ya marcó y celebra su gol, el que le dio el triunfo a River en Mendoza.

River prolongó su gran momento y sigue prendido en el Torneo de Primera División. El Millonario se llevó los tres puntos de su visita a Godoy Cruz, al que derrotó por 2-1, con goles de Lucas Alario y Rodrigo Mora. Javier Correa anotó el único tanto del conjunto mendocino.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, con este triunfo, acumula 32 unidades, y aunque todavía no consigue acortar distancias, mantiene los ocho puntos de diferencia que le lleva el puntero Boca. Además, River volvió a acomodarse y está cada vez más cerca de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Por otro lado, Tigre le ganó un partidazo a San Lorenzo. Estaba 1-0 y era mejor pero el "Cuervo" se puso arriba con dos golazos, lo empató el "Matador", el "Ciclón" se colocó otra vez en ventaja y faltando tres minutos, el local lo dio vuelta con un penal de Luna y un cabezazo en offside de Mierez.



LANUS GANO EL CLASICO. Con un triplete del Pepe Sand -dos de penal- y otro de Herrera, Lanús se quedó con el clásico ante Banfield: le ganó 4-2 y cortó una racha de cuatro sin triunfos. El "Taladro" se vino abajo desde la expulsión de Rodríguez (autor de las dos faltas en el área).



En otros resultados de ayer: Estudiantes 2 (15m Toledo y 65m Solari) - Arsenal 0, Sarmiento 2 (26m y 58m G. Núñez) - Rosario Central 2 (40m Carrizo y 51m F. Bordagaray), Huracán - Patronato.



Godoy Cruz 1 - River 2



Estadio: "Malvinas Argentinas".

Arbitro: Patricio Loustau



Godoy Cruz: Rey; Abecasis, Viera, Ortiz y Angileri; Garro (63m Silva), Olivares, Sánchez (59m Benítez), Giménez; González y Correa (81m Sigales). DT: Lucas Bernardi.



River: Batalla; Moreira, Maidana, Martínez Quarta y Casco; Martínez, Ponzio (81m Palacios), Rojas y Fernández; Alario (71m Alonso) y Driussi (71m Mora). DT: Marcelo Gallardo.



Goles: 22m Alario (R), 35m J. Correa (GC) y 82m R. Mora (R).



SE CIERRA LA FECHA

Este lunes se completará la 18ª fecha del torneo de Primera con la disputa de dos encuentros. A las 19 hs (DXTV) se enfrentarán Olimpo vs San Martín (SJ) (Andrés Merlos) y a las 21:15 hs (TV Pública) lo harán Unión vs Talleres (Diego Abal).



Las formaciones:

Unión: N. Fernández; Brítez, Rodrigo Erramuspe, L. Sánchez, Zárate; M. Pittón, Acevedo, Manuel De Iriondo, D. Godoy; Gamba y Franco Soldano. DT: Pumpido.

Talleres: Herrera; Leonardo Godoy, Komar, Gandolfi, Escobar; Gil, Guiñazú o

F. Godoy, Reynoso; Palacios, Ramis y Menéndez. DT: Kudelka.