La producción de pymes retrocedió 5% en febrero Nacionales 03/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La industria pyme cumplió en febrero 17 meses consecutivos con tendencia negativa al caer 5% en febrero con relación al mismo período del año anterior, indicó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Mientras los Precios Transparentes y las importaciones afectaron a muchas ramas, hay brotes verdes en las industrias vinculadas con material de transporte y maquinaria y equipo por el impacto del crecimiento en algunos sectores agropecuarios", subrayó el sondeo. En ese sentido, aclaró que "el resto de las producciones aún presenta caídas muy profundas".

El sondeo estimó, de ese modo, que "la producción de las PyMES industriales cayó 5% en febrero frente a igual mes del año pasado y 5,2% si se la compara con enero pasado". "El segundo mes del año volvió a ser malo para la mayor parte de los sectores fabriles, especialmente para calzados, textiles, muebles, minerales no metálicos y productos químicos, que finalizaron con bajas profundas", señaló el estudio.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias PyME del país. "El Indice de Producción Industrial PyME (IPIP) alcanzó un valor de 78,6 puntos en el mes y acumula una caída de 3,6% anual en el primer bimestre del año", analizó. En febrero "sólo el 24,8%" de las industrias finalizaron con alzas interanuales, lo cual significó un "deterioro frente a enero".

"La menor proporción de industrias en crecimiento se debe a que si bien hubo sectores en recuperación, otros se vieron afectados por la importación y por el impacto de los Precios Transparentes sobre la demanda interna", puntualizó.

En materia de rentabilidad cayó 48% a 43,9% la proporción de empresas con signo positivo y subió de 21% a 24,5% la cantidad de industrias con rendimiento negativo y otro 31,6% se mantuvo sin variaciones.



ASFALTO VIAL

Marzo cerró con el mayor consumo de asfalto vial de toda la historia, destacó ayer el Ministerio de Transporte. "El movimiento que tuvo la obra pública en el país el último año fue tal que generó además que en todo el 2016 se compraran 32 plantas asfálticas, cifra también histórica", resaltó en un comunicado. En ese sentido, resaltó que "con 53.466 toneladas de asfalto vial, marzo fue el de mayor consumo de toda la historia".