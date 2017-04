Liga: suspendido por lluvia

El pronóstico no falló y toda la actividad de Liga Rafaelina de Fútbol que había sido programada para este domingo 2 de abril tuvo que ser suspendida por las inclemencias climáticas.

De esta manera, los seis partidos que se debían jugar hoy en Rafaela (3), Clucellas (1), San Vicente (1) y Sunchales (1) fueron suspendidos y reprogramados para el próximo domingo 9 de abril.

Mañana, si el tiempo lo permite, jugarán Peñarol ante Libertad de Sunchales.

El martes, en la reunión del CD, podría confirmarse que algunos de los juegos que se pasaron para el próximo domingo se adelanten entre semana.

Ante este panorama, la reprogramación de la tercera fecha del Apertura de la Primera A liguista quedó de la siguiente manera: Lunes (21.30hs, Primera; 20hs Reserva): Peñarol vs Dep. Libertad (Silvio Ruiz). Domingo 9/4: (16hs, Primera; 14.30hs Reserva): Ben Hur vs Deportivo Ramona (Claudio González), Sportivo Norte vs La Hidráulica (Raúl Rodríguez), Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto (José Rodríguez), Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes (Gonzalo Hidalgo), Unión de Sunchales vs 9 de Julio (Víctor Colman), Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado (Javier Simoncini).