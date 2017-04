Castellano ya planifica la ampliación de las redes domiciliarias de gas Locales 02/04/2017 Redacción El Intendente consideró que "Rafaela se ha convertido en un gran obrador" por la cantidad de trabajos públicos que se encuentran en ejecución. Tras conocer al detalle el proyecto del nuevo gasoducto, anticipó que ahora se proyectará la extensión de las redes. "Vamos a empezar a hablar con los vecinos", dijo. El acueducto y la seguridad representan las grandes deudas.

Ampliar FOTO J. BARRERA AGENDA ABIERTA. Castellano, en la Redacción de LA OPINION, subrayó que en la ciudad hay un alto nivel de obra pública.

El diálogo como herramienta de gestión pública da resultado, sostiene Luis Castellano para destacar los avances registrados en la última semana en torno a la obra del nuevo gasoducto y el reinicio de los contactos con representantes del sector comercial para avanzar en un acuerdo que permita refuncionalizar las veredas de bulevar Santa Fe. Satisfecho por la reunión del pasado martes en el Ministerio de Energía, donde junto a los intendentes de Sunchales y Esperanza y presidentes comunales obtuvieron certezas del proyecto técnico del gasoducto y los plazos de su ejecución: el gobierno nacional aportará 1.300 millones de pesos en una obra que se iniciará en agosto próximo y terminará doce meses después.

"Había muchos rumores sobre el gasoducto, no teníamos información de primera mano, fehaciente. Teníamos dos opciones, o hacíamos un reclamo a través de los medios o bien presentábamos una nota al Ministerio de Energía de la Nación, que es lo que finalmente hicimos entre todos los jefes de gobiernos locales de las localidades beneficiadas por la obra, que somos de distintos partidos políticos. Pero empujamos juntos en lo que tiene que ver con una obra clave para el desarrollo y crecimiento de la Rafaela Metropolitana. Apostamos por el diálogo y no por la confrontación", afirmó Castellano en una entrevista que concedió a LA OPINION.

El resultado fue inmejorable pues los municipios y comunas conocen el proyecto integral y ahora deberán poner manos a la obra en sus comunidades. "Debemos comenzar a planificar la ampliación de las redes de gas natural para los vecinos y para las industrias. Ya hemos abierto la negociación con la empresa Litoral Gas, la concesionaria, para charlar sobre la obra por contribución por mejoras que vamos a hacer en los barrios que hoy no cuentan con el servicio y a partir del nuevo gasoducto podrán acceder a esta energía más barata".

El Intendente estimó que en un "corto plazo" el Municipio y la concesionaria deben tener un proyecto técnico y el presupuesto de la obra para luego presentarlo "en las vecinales y también ante los representantes de las industrias con el objetivo de presentar planes de financiación, valor de las cuotas y plazos".

"En la actualidad, el gas natural beneficia alrededor de la mitad de la ciudad. Hay mucho por hacer para ampliar las redes. Y también hay que llevar el servicio al PAER y a otras industrias. Nos queda un gran desafío teniendo en cuenta que el agosto del año que viene tendríamos un aumento sustancial en la provisión", puntualizó.

Según Castellano, "hay dos obras pendientes que le ponen límites al crecimiento de la ciudad y la región que son el acueducto y el gasoducto, pero a partir de la reunión del pasado martes en la Secretaría de Energía de la Nación tenemos la certeza de que uno de estos obstáculos está más cerca de desaparecer, nos queda insistir ante la Provincia para que acelere el proyecto para aumentar la disponibilidad de agua potable, que por ahora no tiene plazos más allá de las buenas intenciones".

Entusiasmado, consideró que "la concreción del gasoducto se abre una puerta hacia el futuro de Rafaela por lo menos de 20 años, es un dato objetivo contundente.

Sin mencionar a la oposición en el Concejo Municipal, que en la sesión del último jueves se quejó por la falta de avances en obras como veredas y pavimento entre otras, Castellano defendió una definición a la que recurre periódicamente: "Rafaela es un gran obrador hoy día". Después describe a todo ritmo "los proyectos estratégicos que insumen millones de pesos de inversión después de reclamar ante diversos niveles del Estado, lo que demuestra nuestra capacidad de gestión". En este capítulo incluyó "la remodelación de las avenidas Vieytes y Marchini con nuevo pavimento e iluminación, la casi culminada pavimentación de avenida Italia que le dará mayor accesibilidad al sector norte, el avance del 70 por ciento en la obra de Gabriel Maggi entre Italia y bulevar Lehmann, el inicio de la reubicación del recorrido del tránsito pesado, el entubado del Canal Norte, el Hospital Regional, la autopista de la Ruta 34 y la variante Rafaela".

Y siguió en su respuesta al sostener que "el Municipio nunca detuvo el plan de readoquinado y las obras de pavimento e iluminación, como la ciclovía de Estanislao del Campo, mientras que ahora estamos por elevar al Concejo el proyecto de ordenanza para las obras de cloacas en tres barrios que mantienen un reclamo histórico como lo son Brigadier López, Villa Aero Club y Los Alamos".

-¿Qué pasa con las veredas de la Plaza 25 de Mayo que se encuentran deterioradas?

-El jueves mantuvimos una nueva reunión con Paseo del Centro y representantes del Centro Comercial. Estamos decididos a hacer un nuevo intento para alcanzar consensos y acuerdos que nos permitan llevar adelante, mediante contribución por mejoras, la refuncionalización de las veredas de bulevar Santa Fe. Debemos trabajar muy unidos.

-Una vez fracasó un proyecto para modernizar el bulevar Santa Fe junto al comercio. ¿Qué harán de distinto para que esta vez sí se pueda ejecutar la obra?

-El diálogo, recorrer juntos el proceso para garantizar que el trabajo se realice. Ahora los representantes de Paseo del Centro y todo el comercio deben integrar un equipo de trabajo junto al Municipio para consensuar todo, lo estético y lo económico. Anteriormente, cuando no se pudo llevar adelante la refuncionalización completa, el Municipio se hizo cargo del readoquinado, como corresponde, y de los cambios en los canteros principalmente para darle mayor accesibilidad. Ahora buscamos que el comercio financie las veredas del bulevar, y nosotros como Municipio nos haremos cargo de la reparación de las veredas de la Plaza 25 de Mayo y el readoquinado de las calles internas de la Plaza, con cruces peatonales. Es un desafío integral importante. Tampoco podemos hacer las veredas gratuitas, sería muy injusto para muchos vecinos.

Por otra parte, Castellano admitió sentirse "tranquilo" luego del acuerdo salarial alcanzado entre los municipios y comunas con los gremios de los trabajadores municipales. Sin embargo, observó que "el proceso de paritarias tiene falencias, no pueden negociar en la misma mesa grandes municipios con miles de empleados con comunas que tiene cinco operarios, habría que modificar esta metodología aunque claro esto depende de una decisión política".

Además, reconoció que "la situación social en Rafaela se deterioró en los últimos meses a la par de la crisis económica" aunque instó "a no exagerar en tiempos electorales". En este sentido, admitió que "hay indicadores que nos preocupan, puesto que la demanda de los comedores comunitarios en los barrios ha crecido, se han entregado más útiles escolares para el inicio de las clases porque había familias que no los podían comprar, pero tenemos que ser cautelosos con el análisis de la cuestión social".

Por último, el Intendente lamentó que el Gobierno provincial "aún no haya presentado un plan de seguridad para Rafaela, esto es lo que reclamamos al Ministerio de Seguridad pero no tenemos respuestas, queremos saber cómo pretenden luchar contra el delito y si podemos ayudar más, lo vamos a hacer".